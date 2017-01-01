В Каменце грузовик 50 метров тащил тело сбитого пешехода

Водитель грузовика поздно заметил сбитого пешехода на дороге и не успел быстро затормозить.

Грузовик не остановился и скрылся facebook.com/typickremenets

В Тернопольской области грузовик раздавил уже сбитого автомобилем прохожего и проволок его тело около 50 метров. Об этом сообщает сообщество Типичный Кременец в Facebook.

Отмечено, что трагическое ДТП произошло 8 августа примерно в 22:30 в районе сахарного завода напротив ресторана Кремень.

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По словам очевидцев, старшего мужчину (лет 65) сбило Renault Kangoo, авто не остановилось и скрылось с места происшествия.

“А грузовик (TIR), не имея возможности быстро тормозить и поздно заметив, протянул тело еще метров 40-50. Тело сильно изувечено, как следствие, без признаков жизни“, - говорится в сообщении.

На данный момент полиция выясняет все обстоятельства трагического инцидента.

Напомним, 31 июля в Первомайске фура Renault с полуприцепом выехала за пределы проезжей части, сбила пешехода и врезалась в жилой дом.