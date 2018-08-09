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Появились детали задержания бизнесмена на взятке прокурору

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Взятку с Тамразова несколько месяцев требовал скандальный бывший военный прокурор Кулик, утверждает Юрист.
Тамразова задержали во время передачи ста тысяч долларов из двухсот
Тамразова задержали во время передачи ста тысяч долларов из двухсот
Юрий Луценко / Facebook

Известный бизнесмен, владелец издания Инсайдер Алексея Тамразова передавал 200 тысяч долларов заместителю начальника Департамента международно-правового сотрудничества Генеральной прокуратуры. Об этом в четверг, 9 августа, сообщил в Facebook спикер ГПУ Андрей Лысенко.

Отметим, сейчас эту должность занимает бывший военный прокурор Константин Кулик, которого подозревали в незаконном обогащении.

Сообщается, что силовики задокументировали "факт передачи части неправомерной выгоды в сумме 100 тысяч долларов, от ранее оговоренной суммы в размере 200 тысяч долларов от бывшего руководителя Укргаздобычи. Деньги предназначались для того, чтобы прокурор в уголовном производстве повторно не обращался с ходатайством об аресте природного газа.

По данным Лысенко, открыто уголовное производство по ч.3 ст. 369 Украины (предложение неправомерной выгоды работнику правоохранительных органов) и теперь Тамразову грозит лишение свободы на срок от четырех до восьми лет с конфискацией имущества или без таковой.

Тот факт, что именно Кулик фигурирует в этом деле, подтвердил и юрист Александр Леменов.

"Я не буду кричать о "посадите преступника" или "его задержали незаконно." Отмечу лишь одно – по моей информации, с Тамразова требовали эту взятку несколько месяцев, а заявителем по этому делу выступил экс-военный прокурор, который сам подозревается в незаконном обогащении, по имени Константин Кулик", - написал Леменов в Facebook.

По словам генпрокурора Юрия Луценко, Тамразов предлагал крупную взятку за содействие "в снятии ареста с имущества в уголовном производстве, связанном с деятельностью преступной организации Януковича В.Ф.".

Алексей Тамразов с 2010-го по март 2014 года занимал должность первого зампредседателя правления государственного ПАО Укргаздобыча. Он также является владельцем ООО Всеукраинская медиа группа, которому принадлежит интернет-издание Инсайдер.

Тамразов также известен тем, что одно время возглавлял партию Народная платформа. Он также занимается автоспортом и выступал за команду Ferrari Team Ukraine. У него также была собственная команда AT Rally.

Кроме того, Алексей Тамразов внес 5 миллионов гривен залога за подозреваемого в убийстве журналиста Олеся Бузины Дениса Полищука.

 

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Теги: взятка, ГПУ, прокурор, бизнесмен
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
КритиК    09.08.2018, 19:17
Оценка:  0
КритиК
Может эти уроды друг друга пересажают или перестреляют......
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