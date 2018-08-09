Появились детали задержания бизнесмена на взятке прокурору

Взятку с Тамразова несколько месяцев требовал скандальный бывший военный прокурор Кулик, утверждает Юрист.

Тамразова задержали во время передачи ста тысяч долларов из двухсот Юрий Луценко / Facebook

Известный бизнесмен, владелец издания Инсайдер Алексея Тамразова передавал 200 тысяч долларов заместителю начальника Департамента международно-правового сотрудничества Генеральной прокуратуры. Об этом в четверг, 9 августа, сообщил в Facebook спикер ГПУ Андрей Лысенко.

Отметим, сейчас эту должность занимает бывший военный прокурор Константин Кулик, которого подозревали в незаконном обогащении.

Сообщается, что силовики задокументировали "факт передачи части неправомерной выгоды в сумме 100 тысяч долларов, от ранее оговоренной суммы в размере 200 тысяч долларов от бывшего руководителя Укргаздобычи. Деньги предназначались для того, чтобы прокурор в уголовном производстве повторно не обращался с ходатайством об аресте природного газа.

По данным Лысенко, открыто уголовное производство по ч.3 ст. 369 Украины (предложение неправомерной выгоды работнику правоохранительных органов) и теперь Тамразову грозит лишение свободы на срок от четырех до восьми лет с конфискацией имущества или без таковой.

Тот факт, что именно Кулик фигурирует в этом деле, подтвердил и юрист Александр Леменов.

"Я не буду кричать о "посадите преступника" или "его задержали незаконно." Отмечу лишь одно – по моей информации, с Тамразова требовали эту взятку несколько месяцев, а заявителем по этому делу выступил экс-военный прокурор, который сам подозревается в незаконном обогащении, по имени Константин Кулик", - написал Леменов в Facebook.

По словам генпрокурора Юрия Луценко, Тамразов предлагал крупную взятку за содействие "в снятии ареста с имущества в уголовном производстве, связанном с деятельностью преступной организации Януковича В.Ф.".

Алексей Тамразов с 2010-го по март 2014 года занимал должность первого зампредседателя правления государственного ПАО Укргаздобыча. Он также является владельцем ООО Всеукраинская медиа группа, которому принадлежит интернет-издание Инсайдер.

Тамразов также известен тем, что одно время возглавлял партию Народная платформа. Он также занимается автоспортом и выступал за команду Ferrari Team Ukraine. У него также была собственная команда AT Rally.

Кроме того, Алексей Тамразов внес 5 миллионов гривен залога за подозреваемого в убийстве журналиста Олеся Бузины Дениса Полищука.

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