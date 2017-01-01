В Луганской области ранены два бойца ВСУ
С начала нынешних суток подразделения сепаратистов шесть раз нарушили режим прекращения огня, в том числе один раз с применением вооружения, запрещенного минского договоренностями. Ранения получили два бойца ВСУ.
Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в вечерней сводке в четверг, 9 августа.
"Оккупанты открывали прицельный огонь в основном из гранатометов и стрелкового оружия по позициям Объединенных сил в районах населенных пунктов Новотошковское, Марьинка, Старогнатовка, Богдановка, Лебединское, а по защитникам Гнутово враг открывал огонь из минометов калибра 82 мм", – говорится в сообщении.
В штабе уточнили, что военнослужащие были ранены в районе поселка Новотошковское в Луганской области.
Напомним, за минувшие сутки на Донбассе зафикисровали 44 вражеских обстрела. Один военнослужащий погиб, трое получили ранения, а еще с одним была потеряна связь.
Также стало известно, что возле КПВВ Марьинка подорвался пограничник.
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