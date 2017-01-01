Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В Луганской области ранены два бойца ВСУ

Комментариев: 0
Противник открывал прицельный огонь из гранатометов и стрелкового оружия, а по защитникам Гнутово велась стрельба из минометов калибра 82 мм.
Украинские военные контролируют ситуацию на Донбассе
Украинские военные контролируют ситуацию на Донбассе
АР

С начала нынешних суток подразделения сепаратистов шесть раз нарушили режим прекращения огня, в том числе один раз с применением вооружения, запрещенного минского договоренностями. Ранения получили два бойца ВСУ.

Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в вечерней сводке в четверг, 9 августа.

"Оккупанты открывали прицельный огонь в основном из гранатометов и стрелкового оружия по позициям Объединенных сил в районах населенных пунктов Новотошковское, Марьинка, Старогнатовка, Богдановка, Лебединское, а по защитникам Гнутово враг открывал огонь из минометов калибра 82 мм", – говорится в сообщении.

В штабе уточнили, что военнослужащие были ранены в районе поселка Новотошковское в Луганской области.

Напомним, за минувшие сутки на Донбассе зафикисровали 44 вражеских обстрела. Один военнослужащий погиб, трое получили ранения, а еще с одним была потеряна связь.

Также стало известно, что возле КПВВ Марьинка подорвался пограничник.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: донбасс, военные, обстрел, ранение, Луганская область, сепаратисты, ВСУ, новости Донбасса, Операция объединенных сил
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь