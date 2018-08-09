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Треть украинцев уже выбрали себе врача - Супрун

Комментариев: 2
Лекларации с врачами первичного звена подписали уже почти 15 миллионов граждан страны.
Уже почти 15 миллионов украинцев определились с врачами
Уже почти 15 миллионов украинцев определились с врачами
УНН
По состоянию на четверг, 9 августа, 14,8 миллионов украинцев, то есть каждый третий житель страны, выбрал врача первичного звена. Об этом сообщила в Facebook и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун.
 

"Национальная кампания Врач для каждой семьи быстро продвигается. Скоро наступит пора менять лозунг с "Всем нужен собственный врач" на "Все имеют собственного врача". На сегодняшний день 14,8 миллиона украинцев подписали декларации с семейными врачами, терапевтами и педиатрами", - написала Супрун.

Она отметила, что лучшие результаты демонстрируют те регионы, где медицинскую реформу внедряют совместно медицинские учреждения и местные власти.

Например, в Винницкой области 56% жителей выбрали себе семейных врачей, терапевтов и педиатров. Следующие среди лидеров - Полтавская, Харьковская и Хмельницкая области. В этих регионах, по словам Супрун, почти каждый второй уже имеет своего врача.

Ранее в Минздраве сообщили, что семейные врачи, которые подписали декларации со своими пациентами и начали работать по системе "деньги идут за пациентом", получили в июле повышенные зарплаты.

 

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Теги: Минздрав, медики, украинцы, врачи, врач, Супрун
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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Таврія    09.08.2018, 20:38
Оценка:  -1
Таврія
Иммитация реформ в действии.
ЕЖИК69    09.08.2018, 20:28
Оценка:  -1
ЕЖИК69
Интересно а кого из врачей выбрала себе тихопомешанная кастрюля Супрун........или она своими советами у себя геморой мозга лечит
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