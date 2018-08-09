Треть украинцев уже выбрали себе врача - Супрун

"Национальная кампания Врач для каждой семьи быстро продвигается. Скоро наступит пора менять лозунг с "Всем нужен собственный врач" на "Все имеют собственного врача". На сегодняшний день 14,8 миллиона украинцев подписали декларации с семейными врачами, терапевтами и педиатрами", - написала Супрун.

Она отметила, что лучшие результаты демонстрируют те регионы, где медицинскую реформу внедряют совместно медицинские учреждения и местные власти.

Например, в Винницкой области 56% жителей выбрали себе семейных врачей, терапевтов и педиатров. Следующие среди лидеров - Полтавская, Харьковская и Хмельницкая области. В этих регионах, по словам Супрун, почти каждый второй уже имеет своего врача.

Ранее в Минздраве сообщили, что семейные врачи, которые подписали декларации со своими пациентами и начали работать по системе "деньги идут за пациентом", получили в июле повышенные зарплаты.