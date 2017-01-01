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Мировые лидеры призывают Россию освободить Сенцова

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В Швеции и ОБСЕ призывают к немедленному освобождению украинского режиссера. Об этом также президент Франции намерен поговорить с Владимиром Путиным.
Политики требуют освобождения Сенцова
Политики требуют освобождения Сенцова
dt.ua

Глава Министерства иностранных дел Швеции Маргот Вальстрем в четверг, 9 августа, призвала Россию освободить украинского политзаключенного Олега Сенцова. С таким же заявлением выступил представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир.

Так, Маргот Вальстрем в своем микроблоге в Twitter написала, что суд нас украинским режиссером не соответствует элементарным нормам правосудия.

"Его содержание под стражей нарушает нормы международного права и основывается на правовом процессе, который не отвечает элементарным нормам правосудия. Мы призываем Россию освободить его (Сенцова) и других незаконно задержанных украинских граждан", - заявила Вальстрем.

В своею очередь Арлем Дезир заявил, что Олега Сенцова нужно немедленно освободить.

"Очень обеспокоен из-за ухудшения здоровья крымского писателя и кинорежиссера Олега Сенцова, который голодает в российской тюрьме. Я повторяю свой призыв к его освобождению - немедленному", - написал Дезир в четверг.

Кроме того, президент Франции Эммануэль Макрон планирует обсудить с российским коллегой Владимиром Путиным ситуацию с заключенным украинским режиссером Олегом Сенцовым.

"Президент Эммануэль Макрон поговорит с российским лидером Владимиром Путиным в пятницу о заключенном украинском кинорежиссере Олеге Сенцове, который голодает с мая и находится в тяжелом состоянии", - говорится в сообщении Reuters.

Напомним, сегодня российский омбудсмен прислала фото Сенцова, который 88 день голодает в российской колонии.

Накануне сестра Сенцова Наталья Каплан сообщила о "катастрофическом состоянии" своего голодающего брата, который, по ее словам, уже не встает с постели. 

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Теги: Россия, Швеция, заключенный, ОБСЕ, Сенцов, Эммануэль Макрон
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Источник: korrespondent.net

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