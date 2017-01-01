Летом пассажиропоток в Крым вырос на две трети

В июле админграницу с полуостровом пересекли около 350 тысяч человек, тогда как в мае было лишь более 150 тысяч.

В июле административную границу с Крымом в обоих направлениях пересекли около 350 тысяч человек. Об этом сообщает пресс-служба Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц в Facebook в четверг, 9 августа.

"В течение июля 2018 административную границу в Херсонской области в обоих направлениях пересекли 349 тыс. 528 человек и 53 тыс. 276 транспортных средств. По сравнению с июнем, количество пересечений увеличилось на 35,76%", - говорится в сообщении.

"Граждане Украины, живущие на временно оккупированных территориях, ездят на контролируемую территорию для посещения семей, закупки необходимых товаров и услуг, а также оформления документов. Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины активно работает над повышением удобства и скорости пересечения КПВВ гражданами, по независящим от них обстоятельствам, проживающих на временно оккупированной территории", - подытожили в пресс-службе.

Отметим, за июнь административную границу с Крымом пересекли больше 257 тысяч человек и свыше 41 тысяч авто, что больше показателей за май на 37,68%.

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