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В Ужгороде арестовали организатора поджога офиса Союза венгров

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Мужчине избрали меру пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога.
В Ужгороде подожгли офис Общества венгерской культуры (архивное фото)
В Ужгороде подожгли офис Общества венгерской культуры (архивное фото)
zak.gp.gov.ua

Одного из организаторов поджога здания Общества венгерской культуры 8 августа задержали в Днепропетровской области. А в четверг, 9 августа, суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей, сообщает пресс-служба прокуратуры Закарпатской области.

"9 августа 37-летнему подозреваемому в совершении особо тяжкого преступления избрана мера пресечения в виде содержания под стражей, без возможности внесения залога", – говорится в сообщении.

Как сообщалось, в Ужгороде в ночь с 26 на 27 февраля подожгли офис Общества венгерской культуры.Пожаром была уничтожена мебель и часть имущества на площади 25 квадратных метров.

Ранее в Польше задержали организаторов первого поджога здания Союза венгров.

 

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Теги: Венгрия, суд, Закарпатье, арест, поджог, Ужгород, Закарпатська область, венгры
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Источник: korrespondent.net

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