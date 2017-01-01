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В ЛНР заговорили о "продлении полномочий" местной "власти"

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Общественные деятели ЛНР предложили местной "власти" рассмотреть вопрос продления ее "полномочий", утверждают российские СМИ.
Пасечник сменил Плотницкого в ноябре 2017 года
Пасечник сменил Плотницкого в ноябре 2017 года
Луганский информационный Центр

В самопровозглашенной "Луганской народной республике" обсуждают "продление полномочий" главы "республики" и "депутатов". Об этом в четверг, 9 августа, сообщают российские средства массовой информации со ссылкой на "общественных активистов".

По информации СМИ, обращение с предложением о "продлении полномочий" подписали председатель первичной профсоюзной организации АМК, машинист тепловоза Игорь Бартош, временной исполняющий обязанности "ректора" "Луганского национального университета" Виктор Рябичев, директор по социальным вопросам и быту, председатель совета ветеранов предприятия Лугансктепловоз Стефан Кушнарев, доцент кафедры всемирной истории и международных отношений "Луганского национального университета" Оксана Дибас, а также "ректор" этого же "университета" Елена Трегубенко.

В обращении, в частности, говорится, что "власти" ЛНР разработали пятилетнюю программу развития до 2023 года. Авторы считают, что "власти нужно дать время закончить эту работу". Поэтому предлагают самим "властям" рассмотреть вопрос продления своих "полномочий".

Ранее сообщалось, что "выборы" в ЛНР запланированы на осень текущего года, но даты не назывались.

Напомним, действующий глава самопровозглашенной ЛНР Леонид Пасечник вступил в "должность" в ноябре 2017 года, после того, как "парламент" ЛНР единогласно проголосовал за досрочное прекращение полномочий Игоря Плотницкого в связи с его заявлением об отставке. Сам Пасечник заявил, что  у Плотницкого обострились проблемы из-за "боевых ранений".

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Теги: ЛНР, ЛНР новости
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Источник: korrespondent.net

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