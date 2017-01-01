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Крупнейшим работодателем украинцев оказался Кипр

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В 2017 году официально за рубежом трудоустроились около 84 тысяч украинцев. Всего на заработках находятся около 3,2 миллиона.
Почти 19 тысяч украинцев официально трудоустроены на Кипре
Почти 19 тысяч украинцев официально трудоустроены на Кипре
AP
В прошлом году более 17 тысяч украинцев устроились на работу на Кипре - больше, чем в любой другой стране. Об этом сообщили в четверг, 9 августа, в Минсоцполитики в ответ на запрос Укринформа.
 

"Наибольшими потоки трудовых миграций были на Кипр (17,8 тыс. лиц), Польшу (12,4 тыс. лиц), Германию (9,2 тыс. лиц), Великобританию (8,1 тыс. лиц), Грецию (6,3 тыс. лиц), Панаму (2,8 тыс. лиц), США (2,6 тыс. лиц), Нидерланды (2,6 тыс. лиц)", - говорится в сообщении.

В Минсоцполитики также отметили, что среди трудоустроенных за рубежом граждан Украины в 2017 году треть ранее работали на транспорте, 10% - в перерабатывающей промышленности и 10% - на строительстве. 

В целом в 2017 году 83,8 тыс. украинских граждан Украины были трудоустроены за рубежом субъектами ведения хозяйства, которые имеют соответствующую лицензию Минсоцполитики на посредничество.

В то же время в ведомстве отметили, что приведенные данные "характеризуют только отдельную часть рынка труда, ведь большинство наших соотечественников находят работу за рубежом без посредников".

По данным ведомства, на данный момент за рубежом работают около 3,2 млн украинцев.

Как сообщалось, Нацбанк прогнозирует, что в этом году заробитчане переведут в Украину 11,6 млрд долларов.

 

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Теги: Польша, Трудовая миграция, работа, Германия, украинцы, заробитчане, Кипр, минсоцполитики
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Источник: korrespondent.net

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