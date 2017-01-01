Чиновник ГПУ погорел на взятке в $50 тысяч
Генеральная инспекция ГПУ задержала в четверг, 9 августа, старшего следователя Генеральной прокуратуры Украины на взятке в 50 тысяч долларов.
Об этом на своей странице в Facebook написал генпрокурор Юрий Луценко.
"Генинспекция задержала на горячем старшего следователя ГПУ, который требовал 50 тыс. долларов", – сообщил Луценко.
Других подробностей задержания генпрокурор не сообщил.
Cмотрите фотогалерею: Чиновник ГПУ погорел на взятке в $50 тысяч
Сегодня днем Луценко также рассказал, что председатель правления Укргаздобычи Алексей Тамразов пытался дать взятку прокурору размером в 200 тыс. долларов.
Также генпрокурор рассказал, что в Киеве на взятке в $20 тысяч задержали налоговика.
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