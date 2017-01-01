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Чиновник ГПУ погорел на взятке в $50 тысяч

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Внутреннее подразделение Генеральной прокуратуры Украины задержало старшего следователя с поличным.
Старшего следователя ГПУ задержали на взятке
Старшего следователя ГПУ задержали на взятке
facebook.com/LlutsenkoYuri

Генеральная инспекция ГПУ задержала в четверг, 9 августа, старшего следователя Генеральной прокуратуры Украины на взятке в 50 тысяч долларов.

Об этом на своей странице в Facebook написал генпрокурор Юрий Луценко.

"Генинспекция задержала на горячем старшего следователя ГПУ, который требовал 50 тыс. долларов", – сообщил Луценко.

Других подробностей задержания генпрокурор не сообщил.

 

 

Сегодня днем Луценко также рассказал, что председатель правления Укргаздобычи Алексей Тамразов пытался дать взятку прокурору размером в 200 тыс. долларов.

Также генпрокурор рассказал, что в Киеве на взятке в $20 тысяч задержали налоговика.

 

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Теги: Луценко, коррупция, взятка, ГПУ, Юрий Луценко
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Источник: korrespondent.net

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