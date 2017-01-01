Дело Холодницкого передали в СБУ - Сытник

По словам руководителя НАБУ, теперь детективы Бюро фактически не имеют никакого отношения к расследованию против главы САП.

Директор Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник заявил, что расследованием дела против руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого занимается Служба безопасности Украины, сообщает Громадське

По его словам, когда информация о расследовании по делу Холодницкого стала публичной, была создана следственная группа Генеральной прокуратуры, в которую входили детективы НАБУ. Однако сейчас, как указал Сытник, их оттуда "выбросили".

"К сожалению нас из этой группы уже выбросили. Передали дело в СБУ, часть дела, и фактически сейчас мы к этому расследованию не имеем никакого отношения", - рассказал он.

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