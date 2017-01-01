Дело Холодницкого передали в СБУ - Сытник
По словам руководителя НАБУ, теперь детективы Бюро фактически не имеют никакого отношения к расследованию против главы САП.
Директор Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник заявил, что расследованием дела против руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого занимается Служба безопасности Украины, сообщает Громадське.
По его словам, когда информация о расследовании по делу Холодницкого стала публичной, была создана следственная группа Генеральной прокуратуры, в которую входили детективы НАБУ. Однако сейчас, как указал Сытник, их оттуда "выбросили".
"К сожалению нас из этой группы уже выбросили. Передали дело в СБУ, часть дела, и фактически сейчас мы к этому расследованию не имеем никакого отношения", - рассказал он.
Напомним, ранее НАБУ обнародовало фрагменты рассекреченных материалов негласных следственных действий в отношении Холодницкого. На записи зафиксированы его разговоры относительно ряда уголовных производств, начатых САП.
Генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что прослушка главы САП проводилась в рамках следственных действий ГПУ и НАБУ и потребовал отставки Холодницкого.
Однако квалификационно-дисциплинарная комиссия прокуроров решила привлечь главу САП к дисциплинарной ответственности, применив взыскание в виде выговора.
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