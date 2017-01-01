Итоги 9 августа: Падение рубля и кризис у Сенцова

Читай о самых важных и интересных событиях, которые произошли в Украине и мире за минувшие сутки.

Состояние украинского режиссера в тюрьме РФ значительно ухудшилось; курс рубля обновил двухлетние минимумы: News.bigmir.net выделяет главные события вчерашнего дня.

Омбудсмен заявила о третьем затяжном кризисе у Сенцова

Уполномоченная по правам человека Верховной Рады Людмила Денисова сообщила, что у режиссера Олега Сенцова, отбывающего наказание в российской тюрьме, наблюдается третий затяжной кризис.

При этом он не собирается прекращать голодовку.

В Эквадоре объявили режим ЧП из-за Венесуэлы

Власти Эквадора ввели в стране режим чрезвычайного положения в связи с наплывом венесуэльских беженцев, которые через Колумбию пытаются добраться в страну.

Число прибывающих через Колумбию беженцев-венесуэльцев достигло 4,2 тысяч человек в сутки.

В ООН заявили, что конфликт в Сирии подходит к концу

ООН не нашла ни одного сирийского района, который в настоящее время можно было бы назвать осажденным, что говорит о завершении конфликта в стране. Об этом заявил Советник по гуманитарным вопросам спецпосланника ООН по Сирии Ян Эгеланн.

КНДР поставила США ультиматум по санкциям

Прогресс в денуклеаризации будет невозможен, если США будут продолжать свою санкционную политику, заявили в МИД Северной Кореи.

В РФ заявили о подготовке ответных санкций для США

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва займется разработкой мер в ответ на новые санкции США.

Отвечая на обвинения в адрес РФ в причастности к инциденту в Солсбери, Захарова напомнила, что Россия полностью ликвидировала свои запасы химического оружия в отличие от США.

Российский рубль обновил двухлетние минимумы

Рубль упал на фоне возросших санкционных рисков. Так, курс доллара в начале торгов на Московской бирже превысил 66 рублей впервые с ноября 2016 года, а курс евро – 77 рублей впервые с середины апреля.

"Драконовские". Рубль упал на новых санкциях США