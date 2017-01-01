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Сутки на Донбассе: один боец погиб, 45 обстрелов

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С начала пятницы сепаратисты четыре раза обстреляли украинские позиции вблизи Опытного, Новомихайловки, Павлополя и Широкиного.
Еще два военнослужащих получили ранения
Еще два военнослужащих получили ранения
AP

За прошедшие сутки, 9 августа, сепаратисты 45 раз открывали огонь по позициям Вооруженных сил Украины на Донбассе, трижды - из тяжелого вооружения. В результате боевых действий один украинский военнослужащий погиб, двое получили ранения.

Об этом сообщает пресс-служба ООС на своей странице в Facebook.

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Так, сепаратисты вели прицельный огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Обстрелы осуществлялись по защитникам Станицы Луганской, Крымского, Новотошковського, Новозвановки, Троицкого, Луганского, Новолуганского, Майорска, Зайцево, Марьинки, Красногоровки, Старогнатовки, Новомихайловки, Богдановки, Чермалыка, Гнутово, Лебединского, Павлополя, Водяного и Широкино.

Также противник обстрелял из минометов калибром 82 мм позиции ВСУ возле Новолуганского, Гнутово и Лебединского, а в районе Марьинки зафиксирована работа снайперской группы сепаратистов.

С начала пятницы, 10 августа, сепаратисты четыре раза обстреляли украинские позиции вблизи Опытного, Новомихайловки, Павлополя и Широкиного. Тяжелое вооружение не применялось.

Напомним, за минувшую неделю наблюдатели Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ зафиксировали резкое увеличение числа случаев нарушений режима прекращения огня на Донбассе.

Как сообщалось 9 августа, возле КПВВ Марьинка подорвался пограничник.

Эта же новость на Корреспондент
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Теги: Донбасс, военные, обстрел, ситуация на востоке Украины, раненые в АТО
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