В харьковском Охматдете пьяная медсестра ударила ребенка

Даже отряд патрульных не сразу успокоил медсестру. Женщина была агрессивной, бросалась вещами и угрожала присутствующим.

Напуганные дети позвонили родителям, а те вызвали полицию Скриншот из видео

В харьковском отделении Охматдета медсестра пришла на работу в пьяном виде и побила ребенка. Она схватила ребенка за волосы и потащила мыть голову.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Напуганные дети рассказывают, как уже под вечер медсестра начала вести себя очень странно – ругалась в палате, а потом одну из девочек силой поволокла мыть голову.

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Дети позвонили родителям, обеспокоенные родственники молниеносно примчались в больницу и поняли, что медработница хлебнула лишнего прямо на рабочем месте, а без полиции дело решить не удастся. Однако даже отряд патрульных не сразу успокоил медсестру. Женщина была агрессивной, бросалась вещами и угрожала присутствующим. Родители написали на медсестру заявление, копы забрали медицинскую работницу в участок.

Как сообщалось 7 августа, под Киевом детский тренер по тэквон-до жестоко избил женщину.