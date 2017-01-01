В Винницкой области полицейский застрелил мужчину с ножом - СМИ

Наряд полиции прибыл на вызов и пытался обуздать местного агрессивного 45-летнего мужчину.

В селе Жорнище (Винницкая область) полицейский во время обороны застрелил агрессивного мужчину с ножом.

Наряд полиции прибыл на вызов и пытался обуздать местного агрессивного 45-летнего мужчину, сообщает ТСН со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

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Безработный мужчина сразу начал бросаться на наряд. На замечания правоохранителей он не отреагировал и набросился с ножом на одного из полицейского.

23-летний инспектор по Гайсинской полиции сделал предупредительный выстрел вверх из табельного оружия - пистолета Макарова. Нарушитель не отреагировал. Поэтому полицейский произвел еще один выстрел, который стал смертельным для мужчины.

Напомним, в июне в Павлограде водитель автомобиля Газель выстрелил в лицо патрульному полицейскому.