Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В Винницкой области полицейский застрелил мужчину с ножом - СМИ

Комментариев: 0
Наряд полиции прибыл на вызов и пытался обуздать местного агрессивного 45-летнего мужчину.
Полицейский также сделал предупредительный выстрел
Полицейский также сделал предупредительный выстрел
УНИАН

В селе Жорнище (Винницкая область) полицейский во время обороны застрелил агрессивного мужчину с ножом.

Наряд полиции прибыл на вызов и пытался обуздать местного агрессивного 45-летнего мужчину, сообщает ТСН со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Читай также: В Стокгольме полиция застрелила парня с синдромом Дауна и аутизмом

Безработный мужчина сразу начал бросаться на наряд. На замечания правоохранителей он не отреагировал и набросился с ножом на одного из полицейского.

23-летний инспектор по Гайсинской полиции сделал предупредительный выстрел вверх из табельного оружия - пистолета Макарова. Нарушитель не отреагировал. Поэтому полицейский произвел еще один выстрел, который стал смертельным для мужчины.

Напомним, в июне в Павлограде водитель автомобиля Газель выстрелил в лицо патрульному полицейскому.

Поделись:
Теги: Винницкая область, полицейский, застрелил, нож, нападение
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь