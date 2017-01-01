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В Марьинке в частный дом попала взрывчатка

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Пожарным пришлось ликвидировать возгорание.
В заброшенный частный дом попала взрывчатка
В заброшенный частный дом попала взрывчатка
фото из соцсетей

В Городе Марьинка Донецкой области горел частный дом. Крыша оказалась охвачена огнем. Как сообщило ГСЧС Украины в Донецкой области, пожар был спровоцирован попаданием в дом взрывчатки.  Возгорание было локализовано в 21:05, а ликвидировано в 21:20.

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“9 августа в 20:13 на телефон Службы спасения 101 поступило сообщение о пожаре, который произошел в результате попадания взрывоопасного предмета на ул. Петра Карпова в г. Марьинка Донецкой области. По указанному адресу выехали дежурные отделения 7-го Государственного пожарно-спасательного отряда“, - говорится в сообщении.

На месте происшествия пожарные выяснили, что огнем охвачена кровля заброшенного частного дома.

Огнем уничтожена кровля дома на площади 48 кв. м и кровля хозяйственной постройки на площади 6 кв. м.

От Главного управления привлекалось 6 человек личного состава и 1 единица техники. Погибших и пострадавших, к счастью, нет. 

Напомним, ранее сообщалось, что возле итальянского аэропорта взорвался грузовик, в результате - около 20 пострадавших.

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Теги: Донецкая область, Марьинка, взрывчатка, пожар, ГСЧС
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