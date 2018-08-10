РФ рассматривает Азово-Черноморский регион как плацдарм для экспансии - Турчинов

По словам Турчинова, наращивание военного присутствия РФ сочетается с грубым нарушением международного морского права в Азовском море.

Турчинов также побывал на передовой в Широкино rnbo.gov.ua

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявил, что военно-политическое руководство России рассматривает Азово-Черноморский регион как важный плацдарм для своей дальнейшей экспансии.

Об этом он рассказал во время пребывания в районе проведения ООС, где он проверял готовность к противодействию агрессии на юге Украины, организацию береговой обороны и защиты побережья Азовского моря, передает пресс-служба СНБО.

По словам Турчинова, наращивание военного присутствия РФ сочетается с “грубым нарушением международного морского права в Азовском море, которое проявляется, в частности, в незаконном строительстве Керченского моста и росте количества инцидентов с задержанием российскими военными отечественных и иностранных судов“.

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Секретарь СНБО добавил, что РФ фактически пытается начать военно-экономическую блокаду Азовского побережья Украины, подчеркнув, что в районе проведения ООС одним из самых угрожающих направлений остается Мариупольское, “где не исключается проведение врагом как сухопутных, так и морских десантных операций вдоль Азовского побережья“.

Во время совещания Турчинов уделил внимание вопросам усиления и организации береговой обороны и эффективного противодействия сухопутным и морским провокациям.

Он также обсудил с командованием Военно-морскими силами ВСУ вопрос создания в Азовском море корабельно-катерной группы ВМС.

Секретарь СНБО посетил на передовых позициях в Широкино украинских военных, которые на протяжении многих лет находились в эпицентре обстрелов, и обсудил с руководством 36-й отдельной бригады морской пехоты боевые задачи по надежной защите южного фланга линии соприкосновения.

РФ рассматривает Азово-Черноморский регион как плацдарм ... 0:00 / 04:19

Напомним, в августе британский военный эксперт и полковник в отставке Глен Грант заявил, что Россия может забрать под свой контроль Азовское море и НАТО не сможет попрепятствовать.

Ранее, президент Петр Порошенко сообщил, что Украина будет укреплять защиту с моря, чтобы не допустить незаконных действий России. До этого он утверждал, что Россия планирует атаку на порт в Мариуполе и, возможно, военную операцию в Азовском море.