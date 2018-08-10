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РФ рассматривает Азово-Черноморский регион как плацдарм для экспансии - Турчинов

Комментариев: 16
По словам Турчинова, наращивание военного присутствия РФ сочетается с грубым нарушением международного морского права в Азовском море.
Турчинов также побывал на передовой в Широкино
Турчинов также побывал на передовой в Широкино
rnbo.gov.ua

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявил, что военно-политическое руководство России рассматривает Азово-Черноморский регион как важный плацдарм для своей дальнейшей экспансии. 

Об этом он рассказал во время пребывания в районе проведения ООС, где он проверял готовность к противодействию агрессии на юге Украины, организацию береговой обороны и защиты побережья Азовского моря, передает пресс-служба СНБО.

По словам Турчинова, наращивание военного присутствия РФ сочетается с “грубым нарушением международного морского права в Азовском море, которое проявляется, в частности, в незаконном строительстве Керченского моста и росте количества инцидентов с задержанием российскими военными отечественных и иностранных судов“.

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Секретарь СНБО добавил, что РФ фактически пытается начать военно-экономическую блокаду Азовского побережья Украины, подчеркнув, что в районе проведения ООС одним из самых угрожающих направлений остается Мариупольское, “где не исключается проведение врагом как сухопутных, так и морских десантных операций вдоль Азовского побережья“.

Во время совещания Турчинов уделил внимание вопросам усиления и организации береговой обороны и эффективного противодействия сухопутным и морским провокациям.

Он также обсудил с командованием Военно-морскими силами ВСУ вопрос создания в Азовском море корабельно-катерной группы ВМС. 

Секретарь СНБО посетил на передовых позициях в Широкино украинских военных, которые на протяжении многих лет находились в эпицентре обстрелов, и обсудил с руководством 36-й отдельной бригады морской пехоты боевые задачи по надежной защите южного фланга линии соприкосновения.

РФ рассматривает Азово-Черноморский регион как плацдарм ...
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Напомним, в августе британский военный эксперт и полковник в отставке Глен Грант заявил, что Россия может забрать под свой контроль Азовское море и НАТО не сможет попрепятствовать.

Ранее, президент Петр Порошенко сообщил, что Украина будет укреплять защиту с моря, чтобы не допустить незаконных действий России. До этого он утверждал, что Россия планирует атаку на порт в Мариуполе и, возможно, военную операцию в Азовском море.

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Теги: Россия, Азовское море, Черное море, СНБО, Турчинов, экспансия, агрессия
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Комментариев (16)
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Фарабунда_Марти    10.08.2018, 11:52
Оценка:  +2
Фарабунда_Марти
Изумительно! Враг опасен с моря! Побольше ада!!!
dinops    10.08.2018, 11:49
Оценка:  +2
dinops
А этот все мечтает о вторжении..
Letohradek    10.08.2018, 11:57
Оценка:  -3
Letohradek
Мечтают о вторжении подобные тебе. А нормальные люди предупреждают о возможном вторжении.
Letohradek    10.08.2018, 11:30
Оценка:  -5
Letohradek
Турчинов умница! Все делает верно, предупреждая общественность о возможном вторжении рашистов с моря! А ватные ублюдки на говно исходят и утверждают, что этого не может быть )) Но кто их воспринимает всерьез? ))
Media-sapiens    10.08.2018, 11:01
Оценка:  +6
Media-sapiens
А военно-экономическая блокада обязательно ведёт за собой агрессию с моря при такой протяженности сухопутных границ?
У агрессора такой мощный флот на Азовском море?
Причем сплошные АУГ и БДК?
Letohradek    10.08.2018, 11:09
Оценка:  -9
Letohradek
То есть, можно расслабиться и забыть о рашистской угрозе?
Shurat77    10.08.2018, 11:24
Оценка:  +6
Shurat77
все верно, расслабся и выкинь это со своей головы, от тебя все равно ничего не зависит.
Shurat77    10.08.2018, 11:26
Оценка:  +7
Shurat77
Вы уважаемы совсем неук, таким как вы уже 5-й годок очковтирают про наращивание силы РФ, ей это не надо. у них уже давно все наращено.
Letohradek    10.08.2018, 11:27
Оценка:  -5
Letohradek
Стало быть, верят лишь твоим ватным вбросам, от которых все зависит?
Media-sapiens    10.08.2018, 12:12
Оценка:  +1
Media-sapiens
Нет, расслабление смерти подобно!
нужно ТУЖИТЬСЯ, глядя на азовскую лужу, и тогда глаза будут крупнее и выразительнее
Настолько, что можно забыть о угрозе с севера, и что до Киева с того направления в 10 раз ближе...
Shurat77    10.08.2018, 10:56
Оценка:  +11
Shurat77
кто то еще верит этому "пастырю"?
i-Veselchak    10.08.2018, 10:58
Оценка:  +3
i-Veselchak
Слово пастыря не заменит пластыря!
Letohradek    10.08.2018, 11:07
Оценка:  -8
Letohradek
Все верят только рашистскому пастырю Вове, без вариантов! )))
Nesdeshniy    10.08.2018, 10:43
Оценка:  +6
Nesdeshniy
Азовское море считается внутренним морем 2-х стран и международное право на него не распространяется, а действует договор между странами. Турчинов либо этого не знает, либо откровенно лжет.
Letohradek    10.08.2018, 10:50
Оценка:  -10
Letohradek
То есть, он лжет, что рашисты наращивают свои силы?
Media-sapiens    10.08.2018, 10:54
Оценка:  +6
Media-sapiens
Откровенно под это хочет побольше БАБЛА
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