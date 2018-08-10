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На шахте в ДНР погибли два человека

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Инцидент произошел из-за аварийного отключения электроэнергии. Была прекращена подача воздуха в рабочую зону.
Аварийное отключение энергии повлекло за собой смерть двоих людей
Аварийное отключение энергии повлекло за собой смерть двоих людей
depositphotos.com

Два горняка погибли на шахте в городе Снежное, подконтрольном самопровозглашенной ДНР. Об этом сообщает так называемое “МЧС“ в пятницу, 10 августа.

Инцидент произошел в 20:20 в минувший четверг на шахте №37.

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“Во время проведения работ по добыче угля (в рабочей зоне находилось два человека) произошел несчастный случай. Вследствие аварийного отключения электроэнергии была приостановлена работа компрессорного оборудования и прекращена подача воздуха в рабочую зону выработки. В результате происшествия погибли два человека, жители города Снежное“, – говорится в сообщении.

Ночью спасатели извлекли тела погибших из горной выработки на поверхность.

Напомним, 6 августа рухнула кровля в подземной выработке на шахте предприятия Торезантрацит в ДНР. На момент обрушения в лаве находилось 16 человек, 12 из них самостоятельно вышли на поверхность. Четыре горняка оказались заблокированными. Позже их удалось спасти.

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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Фарабунда_Марти    10.08.2018, 12:17
Оценка:  0
Фарабунда_Марти
Всё-таки СМИ потихоньку начали прививать привычку а аббревиатуре ДНР и ЛНР. А сколько раньше было истерик по этому поводу!.. Да, время лечит любую упоротость.
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