На шахте в ДНР погибли два человека

Инцидент произошел из-за аварийного отключения электроэнергии. Была прекращена подача воздуха в рабочую зону.

Два горняка погибли на шахте в городе Снежное, подконтрольном самопровозглашенной ДНР. Об этом сообщает так называемое “МЧС“ в пятницу, 10 августа.

Инцидент произошел в 20:20 в минувший четверг на шахте №37.

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“Во время проведения работ по добыче угля (в рабочей зоне находилось два человека) произошел несчастный случай. Вследствие аварийного отключения электроэнергии была приостановлена работа компрессорного оборудования и прекращена подача воздуха в рабочую зону выработки. В результате происшествия погибли два человека, жители города Снежное“, – говорится в сообщении.

Ночью спасатели извлекли тела погибших из горной выработки на поверхность.

Напомним, 6 августа рухнула кровля в подземной выработке на шахте предприятия Торезантрацит в ДНР. На момент обрушения в лаве находилось 16 человек, 12 из них самостоятельно вышли на поверхность. Четыре горняка оказались заблокированными. Позже их удалось спасти.