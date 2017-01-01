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В Одесской области на взятке задержали руководителя райотдела Нацполиции

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Чиновница злоупотребляла служебным положением.
Чиновница злоупотребляла служебным положением, сообщает СБУ
Чиновница злоупотребляла служебным положением, сообщает СБУ
ukranews.com

В Одесской области СБУ задержала на взятке руководительницу райотдела Нацполиции. Будучи заместителям руководителя, чиновница систематически требовала неправомерной выгоды у фигурантов дел за то, чтобы следствие шло быстрее, завершалось досудебное расследование и материалы были направлены в суд. Об этом в пятницу, 10 августа, сообщает пресс-служба СБУ

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За три тысячи долларов США злоумышленница обещала потерпевшему содействие в деле о мошенничестве, завершить следствие и передать материалы в суд. 

Правоохранители провели санкционированный обыск в рабочем кабинете чиновницы и обнаружили средства общей суммой почти четыре тысячи американских долларов и пятнадцать изделий из золота.

Продолжаются следственные действия для установления других эпизодов противоправноӥ деятельности.

Напомним, ранее сообщалось, что чиновник ГПУ погорел на взятке в 50 тысяч долларов США.

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Теги: Одесская область, Нацполиция, чиновница, взятка, СБУ
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