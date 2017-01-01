В Одесской области на взятке задержали руководителя райотдела Нацполиции

Чиновница злоупотребляла служебным положением.

В Одесской области СБУ задержала на взятке руководительницу райотдела Нацполиции. Будучи заместителям руководителя, чиновница систематически требовала неправомерной выгоды у фигурантов дел за то, чтобы следствие шло быстрее, завершалось досудебное расследование и материалы были направлены в суд. Об этом в пятницу, 10 августа, сообщает пресс-служба СБУ.

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За три тысячи долларов США злоумышленница обещала потерпевшему содействие в деле о мошенничестве, завершить следствие и передать материалы в суд.

Правоохранители провели санкционированный обыск в рабочем кабинете чиновницы и обнаружили средства общей суммой почти четыре тысячи американских долларов и пятнадцать изделий из золота.

Продолжаются следственные действия для установления других эпизодов противоправноӥ деятельности.

Напомним, ранее сообщалось, что чиновник ГПУ погорел на взятке в 50 тысяч долларов США.