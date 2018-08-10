На Донбасс вне пунктов пропуска въехала колонна грузовиков - ОБСЕ

Нелегальное пересечение границы со стороны РФ с явно негуманитарными конвоями не является единичным случаем.

Колонна из шести большегрузных грузовиков въехала на территорию Донбасса из РФ АР

Колонна из шести большегрузных грузовиков въехала на территорию Донбасса из России, минуя пограничные пункты пропуска, ночью, по грунтовой дороге. Об этом говорится в ежедневном отчете СММ ОБСЕ от 9 августа.

В частности, в нем отмечается, что БПЛА СММ дальнего радиуса 7 августа зафиксировал колонну, состоявшую из восьми транспортных средств, двигавшихся ночью, по грунтовой дороге от российской границы вглубь неподконтрольной Украине территории.

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В ОБСЕ уточнили, что колонна состояла из главной машины (внедорожника УАЗ), шести шестиколесных грузовиков КамАЗ с крытыми брезентом грузовыми отсеками, а также одного грузовика с кунгом (кузовом унифицированным герметизированным нормального габарита). По наблюдениям Миссии, эта колонна остановилась на южной окраине города Хрустальный (бывший Красный Луч) в 56 км к юго-западу от Луганска.

О том, что нелегальное пересечение границы со стороны РФ с явно негуманитарными конвоями не является единичным случаем, свидетельствует обнаружение второй колонны (восьми шестиколесных грузовиков с крытыми брезентом грузовыми отсеками), которая по той же грунтовой дороге, под прикрытием темноты двигалась в обратном направлении - в сторону границы с Россией.

Как подчеркивается в отчете СММ ОБСЕ, тайные перемещения колонн наблюдались в районе, где отсутствуют погранично-пропускные сооружения.

Как сообщалось 14 января, что в Керчи заметили колонну бронетехники РФ.