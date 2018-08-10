На Донбасс вне пунктов пропуска въехала колонна грузовиков - ОБСЕ
Колонна из шести большегрузных грузовиков въехала на территорию Донбасса из России, минуя пограничные пункты пропуска, ночью, по грунтовой дороге. Об этом говорится в ежедневном отчете СММ ОБСЕ от 9 августа.
В частности, в нем отмечается, что БПЛА СММ дальнего радиуса 7 августа зафиксировал колонну, состоявшую из восьми транспортных средств, двигавшихся ночью, по грунтовой дороге от российской границы вглубь неподконтрольной Украине территории.
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В ОБСЕ уточнили, что колонна состояла из главной машины (внедорожника УАЗ), шести шестиколесных грузовиков КамАЗ с крытыми брезентом грузовыми отсеками, а также одного грузовика с кунгом (кузовом унифицированным герметизированным нормального габарита). По наблюдениям Миссии, эта колонна остановилась на южной окраине города Хрустальный (бывший Красный Луч) в 56 км к юго-западу от Луганска.
О том, что нелегальное пересечение границы со стороны РФ с явно негуманитарными конвоями не является единичным случаем, свидетельствует обнаружение второй колонны (восьми шестиколесных грузовиков с крытыми брезентом грузовыми отсеками), которая по той же грунтовой дороге, под прикрытием темноты двигалась в обратном направлении - в сторону границы с Россией.
Как подчеркивается в отчете СММ ОБСЕ, тайные перемещения колонн наблюдались в районе, где отсутствуют погранично-пропускные сооружения.
Как сообщалось 14 января, что в Керчи заметили колонну бронетехники РФ.