В Одессе пьяная авто-леди врезалась в дерево и бросалась на полицейских

В крови женщины было 1,48 промилле алкоголя.

На улице Маршала Малиновского в Одессе женщина-водитель автомобиля Nissan не справилась с управлением, выехала за пределы проезжей части, где совершила наезд на дерево.

Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции Одесской области.

Прибывшие для оформления материалов происшествия заметили, что женщина имеет выраженные признаки алкогольного опьянения. На месте также работали сотрудники спасательной службы, которые помогли водителю выбраться из салона изувеченной легковушки. В результате ДТП никто не пострадал.

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“При проверке на состояние опьянения, алкотестер подтвердил нетрезвое состояние женщины - 1,48 промилле. Во время оформления соответствующих материалов гражданка вела себя агрессивно, бросалась в драку и не выполняла никаких законных требований сотрудников полиции. Поскольку существовала угроза, что нарушительница может причинить себе и окружающим вред, ее задержали и доставили в отделение полиции“, - говорится в сообщении.

Нарушительницу задержали и доставили в отделение полиции facebook.com/odesapolice

На 32-летнюю нарушительницу составили административные материалы по статьям КУоАП: 185 (злостное неповиновение работнику полиции), 130 (управление транспортным средством в состоянии опьянения и 124 (нарушение правил дорожного движения, повлекшее повреждение транспортного средства). Автомобиль эвакуировали на штрафстоянку.

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