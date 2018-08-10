Экс-главе Партии регионов продлили арест

Александр Ефремов находится под арестом с 2016 года. В этот раз он и его защита просили изменить меру пресечения и отпустить на поруки двух нардепов.

Александр Ефремов будет за решеткой до 7 октября включительно Politeka

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Старобельский районный суд Луганской области продлил на два месяца меру пресечения в виде содержания под стражей в отношении экс-главы фракции Партии регионов в Верховной Раде 7-го созыва Александра Ефремова. Об этом сообщает 112 Украина.

“Суд считает необходимым продлить действие меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении обвиняемого на срок 60 суток“, – говорится в решении. Ефремов остается под стражей до 7 октября включительно.

Защита и сам обвиняемый просили изменить ему меру пресечения и отпустить на поруки нардепов от Оппоблока Юрия Мирошниченко и Николая Скорика. Они – бывшие члены Партии регионов. Адвокаты настаивали, что “обвинение построено на предположениях“. “Нет оснований для изменения меры пресечения“, – решил суд.

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Коллегия согласилась, что более мягкого пресечения будет недостаточно для предотвращения рисков. В частности, прокуратура отмечала, что Ефремов может влиять на свидетелей. Несколько свидетелей в судебном заседании подтвердили угрозы “в связи с их показаниями“.

Напомним, Александра Ефремова задержали 30 июля 2016 года в аэропорту Киева. ГПУ выдвинула ему подозрения по пяти статьям, в том числе и государственной измене.

Сам Ефремов подал иск в Европейский суд по правам человека о незаконности своего ареста.

В свою очередь Ефремов подал иск в Европейский суд по правам человека о незаконности своего ареста.