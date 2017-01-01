На Закарпатье мотоциклист сбил женщину с младенцем и сбежал

В ДТП также пострадала 48-летняя женщина, родственница сбитой матери с младенцем.

В Рахове на Закарпатье 17-летний мотоциклист сбил мать с двухнедельным младенцем на руках и сбежал, бросив на обочине мотоцикл.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции региона.

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“Правоохранители установили личность водителя мотоцикла, который вечером 8 августа устроил ДТП в городе Рахов на улице Богдана Хмельницкого. В результате наезда мотоцикла пострадала 25-летняя мать с младенцем и еще одна 48-летняя женщина, их родственница. К счастью, обошлось без серьезных травм“, - заявили в полиции.

Уточняется, что водитель оставил на месте происшествия незарегистрированный мотоцикл марки SABUR и сбежал. Полиция смогла оперативно найти 17-летнего, после чего он признался в содеянном.

По данному факту проводится расследование, начатое по ч. 1 ст. 286 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения). Следователи выясняют обстоятельства аварии.

Напомним, 6 августа в поселке Донское (Донецкая область) подросток на мопеде наехал на коляску с младенцем, в результате чего полуторамесячная девочка была госпитализирована в тяжелом состоянии.