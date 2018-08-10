Суд закрыл дело Кернеса

Суд расценил неявку прокуроров на дебаты по делу Геннадия Кернеса и его охранников Виталия Блинника и Евгения Смицкого как отказ от обвинения.

Постановление может быть обжаловано в течение 7 дней УНИАН

Киевский райсуд Полтавы закрыл дело в отношении харьковского городского главы Геннадия Кернеса и его охранников за пытки людей.

“Закрыть в связи с отказом стороны обвинения от поддержания обвинения по делу“, - зачитал судья, передает Левый Берег.

Суд расценил неявку прокуроров на дебаты по делу Геннадия Кернеса и его охранников Виталия Блинника и Евгения Смицкого как отказ от обвинения.

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Семь последних заседаний, на которых должны были состояться дебаты, прокуроры вообще пропустили без уважительных причин.

Постановление может быть обжаловано в течение 7 дней со дня его оглашения.

Сам Кернес после заседания суда назвал дело сфальсифицированным, но заявил, что ожидает апелляции.

Напомним, Кернес и два его охранника обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч.ч. 2, 3 ст. 27, ч. 2 ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека), ч.ч. 2, 3 ст. 27, ч. 2 ст. 127 (пытки), ч.ч. 2, 3 ст. 27, ч. 1 ст. 129 (угроза убийства) УК Украины.

Ранее, министр МВД Арсен Аваков заявлял, что Кернес лично избивал похищенных двух евромайдановцев.