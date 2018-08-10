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Будет ли первый звонок 1 сентября: в МОН пояснили ситуацию

Комментариев: 1
В этом году 1 сентября выпадает на субботу.
Будет ли первый звонок 1 сентября: в МОН пояснили ситуацию
unn.com.ua

Решение о проведении праздника первого звонка принимает каждое учебное заведение отдельно, поэтому праздник может быть проведен или 1 сентября (в субботу), или 3 сентября (в понедельник).

Об этом в Министерстве образования и науки сообщили в ответ на запрос УНН.

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“Поскольку вопрос организации образовательного процесса в учреждении общего среднего образования относится к исключительной компетенции учебного заведения, решение о проведении праздника первого звонка принимает учебное заведение. Поэтому такой праздник может быть проведенным как 1 сентября, так и 3 сентября“, - говорится в сообщении.

как сообщалось 8 августа, в Украине запретили учебник, в котором “Киев был столицей России“.

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Теги: Минобразования, школы, 1 сентября
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Комментариев (1)
Фарабунда_Марти    10.08.2018, 13:00
Оценка:  -1
Фарабунда_Марти
Без разницы, когда будет звонок. Хоть 1-го января! Главное - шо б не як у мocкалей!
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