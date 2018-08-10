Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Раскопки на Почтовой: активисты заблокировали пешеходную часть площади

Комментариев: 0
Таким образом протестующие пытаются привлечь внимание к подтоплению исторической памятки.
Раскопки на Почтовой: активисты заблокировали пешеходную часть площади
© сensor.net.ua
Фото 1/12
  • Активисты перекрыли Почтовую Площадь из-за подтопления
  • Активисты перекрыли Почтовую Площадь из-за подтопления
  • Активисты перекрыли Почтовую Площадь из-за подтопления
  • Активисты перекрыли Почтовую Площадь из-за подтопления
  • Активисты перекрыли Почтовую Площадь из-за подтопления
  • Активисты перекрыли Почтовую Площадь из-за подтопления
  • Активисты перекрыли Почтовую Площадь из-за подтопления
  • Активисты перекрыли Почтовую Площадь из-за подтопления
  • Активисты перекрыли Почтовую Площадь из-за подтопления
  • Активисты перекрыли Почтовую Площадь из-за подтопления
  • Активисты перекрыли Почтовую Площадь из-за подтопления
  • Активисты перекрыли Почтовую Площадь из-за подтопления
Раскопки на Почтовой: активисты заблокировали пешеходную часть площади
Активисты перекрыли Почтовую Площадь из-за подтопления
Показать полный текст
Поделиться фотографией:
Реклама

Активисты, которые вот уже 50 дней практически не покидают Почтовую площадь в Киеве, перекрыли для прохожих территорию вокруг раскопок. Об этом в пятницу, 10 августа, сообщает Укринформ

Отмечается, что таким образом протестующие пытаются привлечь внимание властей к ситуации, которая сложилась на месте раскопок из-за подтопления. 

Что стало причиной подтопления - неизвестно. Это может быть подтопление, которое периодически возникает на этом месте, или же прорыв трубы. Люди утверждают, что не знают, чья это сфера ответственности. 

На Почтовую к месту раскопок приехала Комиссия КГГА, которая занимается этими вопросами, а также директор Центра археологии Киева при институте археологии АН Михаил Сагайдак. 

Читай также: В Лавре нашли остатки уникальной стены ХII века

Как известно, ранее на Почтовой площади планировалось возведение торгово-развлекательного центра. Однако в процессе строительства были обнаружены уникальные остатки городского прибрежного квартала древнего Киева. С тех пор между компанией и киевскими активистами ведется борьба за данную территорию.

19 апреля Киевсовет проголосовал за возвращение площади городу. Проект был принят в первом чтении. После этого были попытки продавить в него правки, согласно которым площадь останется за “инвестором“, а полноценного музея на ней не будет.

Кроме того, на 7 июня в повестку дня сессии Киевсовета сначала был включен вопрос создания на Почтовой площади музея, однако потом его исключили. 

Напомним, в четверг, 9 августа, сообщалось о подтоплении места исторических раскопок. 

Поделись:
Теги: Киев, Почтовая площадь, перекрыли, подтопление, активисты, протест, музей
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь