Раскопки на Почтовой: активисты заблокировали пешеходную часть площади

Таким образом протестующие пытаются привлечь внимание к подтоплению исторической памятки.

Активисты, которые вот уже 50 дней практически не покидают Почтовую площадь в Киеве, перекрыли для прохожих территорию вокруг раскопок. Об этом в пятницу, 10 августа, сообщает Укринформ.

Отмечается, что таким образом протестующие пытаются привлечь внимание властей к ситуации, которая сложилась на месте раскопок из-за подтопления.

Что стало причиной подтопления - неизвестно. Это может быть подтопление, которое периодически возникает на этом месте, или же прорыв трубы. Люди утверждают, что не знают, чья это сфера ответственности.

На Почтовую к месту раскопок приехала Комиссия КГГА, которая занимается этими вопросами, а также директор Центра археологии Киева при институте археологии АН Михаил Сагайдак.

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Как известно, ранее на Почтовой площади планировалось возведение торгово-развлекательного центра. Однако в процессе строительства были обнаружены уникальные остатки городского прибрежного квартала древнего Киева. С тех пор между компанией и киевскими активистами ведется борьба за данную территорию.

19 апреля Киевсовет проголосовал за возвращение площади городу. Проект был принят в первом чтении. После этого были попытки продавить в него правки, согласно которым площадь останется за “инвестором“, а полноценного музея на ней не будет.

Кроме того, на 7 июня в повестку дня сессии Киевсовета сначала был включен вопрос создания на Почтовой площади музея, однако потом его исключили.

Напомним, в четверг, 9 августа, сообщалось о подтоплении места исторических раскопок.