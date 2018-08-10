Появилось фото новой украинской гаубицы Богдана

Ожидается, что новинку украинской армии покажут на параде в День Независимости 24 августа.

В сети появились первое фото новой украинской гаубицы Богдана. Его в Facebook опубликовал военный эксперт Сергей Згурец.

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Он считает, что первое появление гаубицы на публике состоится на параде ко Дню Независимости в Киеве 24 августа.

“Немного инсайда. На военном параде в честь Дня Независимости Украины мы впервые увидим практически все новые образцы техники и оружия, которые до сих пор вблизи видели и щупали лишь избранные“, - написал он.

Особенность гаубицы в том, что она оборудована 155-миллиметровой пушкой стандарта НАТО.

Публике гаубицу представят на параде ко Дню Независимости facebook.com/szgurets

Пользователи сети пишут, что Богдана представляет собой прототип гаубицы, созданной из боевого модуля (башни) польской САУ Krab и основы (шасси) украинского танка Т-84У Оплот. Переговоры с польской стороной об использовании ее технологий были начаты осенью 2017 года.

Ранее министр обороны Степан Полторак заявил, что в этом году на День Независимости будет один из крупнейших парадов. В нем примут участие 4,5 тысяч военных и 250 единиц техники, в том числе новые вооружения украинской армии.