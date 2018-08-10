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Появилось фото новой украинской гаубицы Богдана

Комментариев: 13
Ожидается, что новинку украинской армии покажут на параде в День Независимости 24 августа.
Гаубица оборудована 155-миллиметровой пушкой стандарта НАТО
Гаубица оборудована 155-миллиметровой пушкой стандарта НАТО
facebook.com/szgurets

В сети появились первое фото новой украинской гаубицы Богдана. Его в Facebook опубликовал военный эксперт Сергей Згурец.

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Он считает, что первое появление гаубицы на публике состоится на параде ко Дню Независимости в Киеве 24 августа.

“Немного инсайда. На военном параде в честь Дня Независимости Украины мы впервые увидим практически все новые образцы техники и оружия, которые до сих пор вблизи видели и щупали лишь избранные“, - написал он.

Особенность гаубицы в том, что она оборудована 155-миллиметровой пушкой стандарта НАТО.

Публике гаубицу представят на параде ко Дню Независимости
Публике гаубицу представят на параде ко Дню Независимости
facebook.com/szgurets

Пользователи сети пишут, что Богдана представляет собой прототип гаубицы, созданной из боевого модуля (башни) польской САУ Krab и основы (шасси) украинского танка Т-84У Оплот. Переговоры с польской стороной об использовании ее технологий были начаты осенью 2017 года.

Ранее министр обороны Степан Полторак заявил, что в этом году на День Независимости будет один из крупнейших парадов. В нем примут участие 4,5 тысяч военных и 250 единиц техники, в том числе новые вооружения украинской армии.

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Теги: ВСУ, вооружение, артиллерия, гаубица, Богдан
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Комментариев (13)
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Shurat77    10.08.2018, 14:01
Оценка:  0
Shurat77
Крутая пушка, не здобровать ватанам.
Shurat77    10.08.2018, 14:03
Оценка:  +2
Shurat77
ой не стого ника зашел, мой ник Peyot
Goga19041984    10.08.2018, 13:52
Оценка:  +5
Goga19041984
Нормальная такая штука.
Goga19041984    10.08.2018, 13:58
Оценка:  +2
Goga19041984
ко всему прочему она еще и мобильная, сейчас здесь, а через час за 70 км уже.
Shurat77    10.08.2018, 13:59
Оценка:  -1
Shurat77
да пушка просто муляж, а КРАЗ развалится по ходу движения.
Peyot    10.08.2018, 13:42
Оценка:  +1
Peyot
Зачетная пукалка русто-туристо на донбасе оценит!
Peyot    10.08.2018, 13:46
Оценка:  -2
Peyot
как по мне только профиль высоковат изза колес на гуслях было бы пониже. зато скороть доставки на точку наверно в двое-трое быстрее!
Shurat77    10.08.2018, 13:42
Оценка:  -3
Shurat77
зато в этом году " будет один из крупнейших парадов" на день независимости, а в реалии крупная предвыборная компания борова.
Shurat77    10.08.2018, 13:43
Оценка:  -3
Shurat77
/За счет наших с вами денег дорогі брати українці.
Shurat77    10.08.2018, 13:40
Оценка:  -3
Shurat77
просто переделанная советская д-30 поставленная на КРАЗ, типа новая разработка, сами ниче сделать не можем, все советское и российское под эмблемой тризуба и покрашено в жолто-синий цвет.
Kostos    10.08.2018, 13:44
Оценка:  +1
Kostos
в жОлто, да воен? Ахахахаха
Peyot    10.08.2018, 13:44
Оценка:  -1
Peyot
вот лилипутенцы почти умные почти люди)))) ты статью прочитай там совкового ни милиметра нет. Пушка Польска основа Украинская(после совка сделана)... кококо советцкое ))))) да кому ваш советский металолом нужен? он морально устарел и физически разлоился давно как вся твоя эрэфия!
apollon    10.08.2018, 13:51
Оценка:  -3
apollon
там у них на раиссе после боярышника везде совок востает и мертвые скосами вдоль него и тишина)))))))
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