В Черном море обнаружили парусник древних римлян

Специалисты предварительно относят судно к II-III веку нашей эры. Вероятно, оно использовалось для торговли или доставки грузов.

В Черном море рядом с аннексированным Севастополем обнаружили останки парусника древних римлян. Об этом в пятницу, 10 августа, сообщает Крым.Реалии.

Отмечено, что судно лежало в море у берега в районе Балаклавы.

Читай также: В Запорожье раскопали женское захоронение времен сарматов

Специалисты предварительно относят его к II-III веку нашей эры. Вероятно, оно использовалось для торговли или доставки грузов.

Напомним, ранее со дна моря под Херсоном подняли более тысячи снарядов.