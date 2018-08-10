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В Черном море обнаружили парусник древних римлян

Комментариев: 1
Специалисты предварительно относят судно к II-III веку нашей эры. Вероятно, оно использовалось для торговли или доставки грузов.

В Черном море рядом с аннексированным Севастополем обнаружили останки парусника древних римлян. Об этом в пятницу, 10 августа, сообщает Крым.Реалии.

Отмечено, что судно лежало в море у берега в районе Балаклавы.

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Специалисты предварительно относят его к II-III веку нашей эры. Вероятно, оно использовалось для торговли или доставки грузов.

Напомним, ранее со дна моря под Херсоном подняли более тысячи снарядов.

 

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Теги: останки, Севастополь, Черное море, находка, видео, судно, парусник, корабль, корабли, Балаклава, Древний Рим
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Shurat77    10.08.2018, 13:49
Оценка:  +3
Shurat77
вот россияне молодцы, даже море иследуют, а наши деньги украли и сказали что ничего нет.
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