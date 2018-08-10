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Наркотики на миллион: в Чернигове задержали драгдилера с особо крупной партией

Комментариев: 1
У злоумышленника изъяли более килограмма наркотиков.
У наркоторговца оказалось при себе наркотиков на 1 миллион гривен
У наркоторговца оказалось при себе наркотиков на 1 миллион гривен
cn.npu.gov.ua

В Чернигове задержан драгдилер, у которого был почти килограмм наркотических средств, оружие и деньги, вырученные от незаконных сделок. Об этом в пятницу, 10 августа, сообщает пресс-служба полиции Черниговской области. 

Также у злоумышленника имелось оружие и патроны к нему
Также у злоумышленника имелось оружие и патроны к нему
cn.npu.gov.ua

 

Правоохранителями установлено, что мужчина около шести месяцев незаконно сбывал наркотики и психотропные вещества. Драгдилер был задержан при участии сотрудников “Корда“ с поличным, когда совершал очередную сделку. 

 

Драгдилеру
Драгдилеру "светит" срок от 4 до 8 лет
cn.npu.gov.ua

 

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Дома у задержанного и в хозяйственных помещениях были проведены санкционированные обыски, в ходе которых полицейские изъяли почти 1 кг запрещенных веществ. Преимущественно амфетамин, а также марихуану и наркотические соли. Также изъяли приспособления и тару для точной фасовки наркотиков для продажи и значительную сумму денег в отечественной и иностранной валюте, эквивалентную 80 тысячам гривень.

 

Подозреваемый находится в СИЗО
Подозреваемый находится в СИЗО
cn.npu.gov.ua

 

По предварительным подсчетам, общая стоимость изъятого по ценам “черного рынка“ составляет около 1 млн грн.

Кроме того, в ходе обысков полицейские обнаружили и изъяли 2 пистолета и более 20 патронов калибра 7,62 мм.

Все изъятые вещества, оружие и боеприпасы направлены на исследование в Научно-исследовательский экспертно-криминалистический центр в Черниговской области.

 

Также у мужчины при себе было немалое количество денег, вырученных от незаконных сделок
Также у мужчины при себе было немалое количество денег, вырученных от незаконных сделок
cn.npu.gov.ua

 

Подозреваемого задержали и поместили в изолятор временного содержания.

Полиция проводит досудебное расследование в уголовном производстве, открытом по ч.1 ст. 307 УКУ (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов), которое предусматривает наказание в виде лишения свободы от 4 до 8 лет.

Продолжаются следственные действия.

Напомним, ранее в бельгийском порту нашли более полутора тонн кокаина. 

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Теги: Чернигов, наркотики, наркоторговец, полиция, КОРД, задержание
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Комментариев (1)
apollon    10.08.2018, 15:22
Оценка:  0
apollon
пулеметную ленту он в пневмат заряжал или в резинку? А точно в нож))) как рембо)))))
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