Наркотики на миллион: в Чернигове задержали драгдилера с особо крупной партией
В Чернигове задержан драгдилер, у которого был почти килограмм наркотических средств, оружие и деньги, вырученные от незаконных сделок. Об этом в пятницу, 10 августа, сообщает пресс-служба полиции Черниговской области.
Правоохранителями установлено, что мужчина около шести месяцев незаконно сбывал наркотики и психотропные вещества. Драгдилер был задержан при участии сотрудников “Корда“ с поличным, когда совершал очередную сделку.
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Дома у задержанного и в хозяйственных помещениях были проведены санкционированные обыски, в ходе которых полицейские изъяли почти 1 кг запрещенных веществ. Преимущественно амфетамин, а также марихуану и наркотические соли. Также изъяли приспособления и тару для точной фасовки наркотиков для продажи и значительную сумму денег в отечественной и иностранной валюте, эквивалентную 80 тысячам гривень.
По предварительным подсчетам, общая стоимость изъятого по ценам “черного рынка“ составляет около 1 млн грн.
Кроме того, в ходе обысков полицейские обнаружили и изъяли 2 пистолета и более 20 патронов калибра 7,62 мм.
Все изъятые вещества, оружие и боеприпасы направлены на исследование в Научно-исследовательский экспертно-криминалистический центр в Черниговской области.
Подозреваемого задержали и поместили в изолятор временного содержания.
Полиция проводит досудебное расследование в уголовном производстве, открытом по ч.1 ст. 307 УКУ (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов), которое предусматривает наказание в виде лишения свободы от 4 до 8 лет.
Продолжаются следственные действия.
Напомним, ранее в бельгийском порту нашли более полутора тонн кокаина.