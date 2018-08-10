У злоумышленника изъяли более килограмма наркотиков.

У наркоторговца оказалось при себе наркотиков на 1 миллион гривен cn.npu.gov.ua

В Чернигове задержан драгдилер, у которого был почти килограмм наркотических средств, оружие и деньги, вырученные от незаконных сделок. Об этом в пятницу, 10 августа, сообщает пресс-служба полиции Черниговской области.

Также у злоумышленника имелось оружие и патроны к нему cn.npu.gov.ua

Правоохранителями установлено, что мужчина около шести месяцев незаконно сбывал наркотики и психотропные вещества. Драгдилер был задержан при участии сотрудников “Корда“ с поличным, когда совершал очередную сделку.

Драгдилеру "светит" срок от 4 до 8 лет cn.npu.gov.ua

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Дома у задержанного и в хозяйственных помещениях были проведены санкционированные обыски, в ходе которых полицейские изъяли почти 1 кг запрещенных веществ. Преимущественно амфетамин, а также марихуану и наркотические соли. Также изъяли приспособления и тару для точной фасовки наркотиков для продажи и значительную сумму денег в отечественной и иностранной валюте, эквивалентную 80 тысячам гривень.

Подозреваемый находится в СИЗО cn.npu.gov.ua

По предварительным подсчетам, общая стоимость изъятого по ценам “черного рынка“ составляет около 1 млн грн.

Кроме того, в ходе обысков полицейские обнаружили и изъяли 2 пистолета и более 20 патронов калибра 7,62 мм.

Все изъятые вещества, оружие и боеприпасы направлены на исследование в Научно-исследовательский экспертно-криминалистический центр в Черниговской области.

Также у мужчины при себе было немалое количество денег, вырученных от незаконных сделок cn.npu.gov.ua

Подозреваемого задержали и поместили в изолятор временного содержания.

Полиция проводит досудебное расследование в уголовном производстве, открытом по ч.1 ст. 307 УКУ (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов), которое предусматривает наказание в виде лишения свободы от 4 до 8 лет.

Продолжаются следственные действия.

Напомним, ранее в бельгийском порту нашли более полутора тонн кокаина.