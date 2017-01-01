В Хмельницком мать сдавала сыновей "в дневную аренду" для попрошайничества

Инцидент расследуют по статье "Торговля людьми или другое незаконное соглашение относительно передачи человека".

В Хмельницкой области была задержана 32-летняя женщина, которая хотела сдать своих сыновей в “аренду“ для попрошайничества.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры области.

Её задержали при получении 5 тыс. грн за “дневную аренду“ детей.

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“Уроженка Винницкой области, проживая в г. Хмельницкий, активно подыскивала потенциальных клиентов для дальнейшей передачи детей за соответствующую плату в “посуточную аренду“ для принуждения к попрошайничеству“, - говорится в сообщении ведомства.

Двое мальчиков возрастом 2 и 6 лет были переданы работникам социальных служб. На данный момент их жизни и здоровью ничего не угрожает.

Сейчас проходит досудебное расследование по ч. 3 ст. 149 (Торговля людьми или другое незаконное соглашение относительно передачи человека) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос о выдвижении подозрения и избрание женщине меры пресечения. Женщине грозит до 15 лет тюрьмы.

Как сообщалось 4 августа, на Закарпатье задержали жительницу Мукачево, которая договорилась о продаже своего сына для попрошайничества за 2,5 тысячи долларов.