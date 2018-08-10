Против Сытника завели дело за вмешательство в выборы США

По словам Сытника, против него заведено два иска и уголовное дело.

Сытник заявил, что не знает как движется его дело УНИАН

Против директора НАБУ Артема Сытника возбудили уголовное дело из-за вмешательства в выборы президента США в 2016 году.

Об этом он сообщил на брифинге, комментируя расследование главы кампании Дональда Трампа и лоббиста Виктора Януковича в США Пола Манафорта, передает УП.

“Когда появились материалы амбарной книги Партии Регионов, где фигурировало это фамилия (Манафорта). В дальнейшем было очень много запросов со СМИ и детектив, расследовавший это дело, дал разрешение на подтверждение, что эта фамилия фигурирует... Следствием этого, лично для меня, было два иска и уголовное дело о вмешательстве в выборы президента США“, - ответил директор НАБУ.

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По его словам, приоритетом для НАБУ по этому делу были действующие украинские чиновники, подследственные НАБУ, а не Манафорт. Он отметил, в основном в деле фигурировали фамилии экс-чиновников.

“Та информация, которую опубликовали сейчас, мы о ней раньше не знали, она свежая и мы ее обрабатываем“, - добавил Сытник, комментируя слова свидетелей по делу Манафорта в США, которые говорят о сотрудничестве американского политтехногога и действующего президента Петра Порошенко.

Он также добавил, что материалы дела политтехнолога и украинских чиновников передали начальнику департамента следственного управления ГПУ Сергея Горбатюк.

“Материалы дела приобщили к делу департамента Горбатюк. Детективов НАБУ, которые расследовали дело, включили в группу следственной генеральной прокуратуры и сейчас там проводят расследование“, - пояснил он.

Сытник заверил, что пока дело было в НАБУ, наработки детективов реализовали и определенным лицам было объявлено о подозрении. Также глава украинского антикоррупционного бюро добавил, что не знает, как движется дело о вмешательстве в выборы президента США.

Напомним, 7 августа на суде над Полом Манафортом экс-партнер американца Год Гейтс заявил, что он и Манафорт помогали Порошенко на безвозмездной основе.