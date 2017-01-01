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Раскопки на Почтовой: стало известно, кто виноват в подтоплении

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Историческую памятку затопило из-за трещины в заглушке водовода, информирует Киевводоканал.
Киевводоканал назвал причину подтопления на Почтовой площади
Киевводоканал назвал причину подтопления на Почтовой площади
ukranews.com

Названа причина подтопления зоны археологических раскопок на Почтовой площади. Ее затопило из-за трещины в заглушке водовода – так в пятницу, 10 августа, сообщили в пресс-службе Киевводоканала. Зону археологических раскопок на Почтовой площади в Киеве затопило из-за трещины в заглушке водовода.

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В Киевводоканале добавили, что ремонтировать заглушку и ликвидировать последствия подтопления будут ночью, поскольку днем ремонтные работы невозможны невозможны из-за дорожного движения.

Кроме того, глава информационного управления Киевводоканала Виктория Яковлева в комментарии “Радио Свобода“ объяснила, что подобные прорывы происходят около 30 раз в день.

“Авария устранена, сегодня ночью заварены свищи, которые там были, потому что труба эта старая, 80-х годов. В настоящее время вода туда не поступает, но вы видите, что и сейчас она просачивается через почву. Это связано, во-первых, с тем, что было много дождей, почва насыщенный водой очень сильно, плюс добавилась эта аварийная ситуация на “пятисотке“ (трубе диаметром в 50 сантиметров - ред.)“, - пояснила Яковлева.

Напомним, в пятницу, 10 августа, активисты, неравнодушные к судьбе исторической памятки, перекрыли пешеходную часть Почтовой площади, чтобы привлечь внимание властей к подтоплению.

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Теги: Киев, Почтовая площадь, раскопки, история, подтопление, потоп, причина, Киевводоканал
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