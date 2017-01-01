Раскопки на Почтовой: стало известно, кто виноват в подтоплении

Историческую памятку затопило из-за трещины в заглушке водовода, информирует Киевводоканал.

Названа причина подтопления зоны археологических раскопок на Почтовой площади. Ее затопило из-за трещины в заглушке водовода – так в пятницу, 10 августа, сообщили в пресс-службе Киевводоканала. Зону археологических раскопок на Почтовой площади в Киеве затопило из-за трещины в заглушке водовода.

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В Киевводоканале добавили, что ремонтировать заглушку и ликвидировать последствия подтопления будут ночью, поскольку днем ремонтные работы невозможны невозможны из-за дорожного движения.

Кроме того, глава информационного управления Киевводоканала Виктория Яковлева в комментарии “Радио Свобода“ объяснила, что подобные прорывы происходят около 30 раз в день.

“Авария устранена, сегодня ночью заварены свищи, которые там были, потому что труба эта старая, 80-х годов. В настоящее время вода туда не поступает, но вы видите, что и сейчас она просачивается через почву. Это связано, во-первых, с тем, что было много дождей, почва насыщенный водой очень сильно, плюс добавилась эта аварийная ситуация на “пятисотке“ (трубе диаметром в 50 сантиметров - ред.)“, - пояснила Яковлева.

Напомним, в пятницу, 10 августа, активисты, неравнодушные к судьбе исторической памятки, перекрыли пешеходную часть Почтовой площади, чтобы привлечь внимание властей к подтоплению.