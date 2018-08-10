Прокуратура открыла дело против судьи, который закрыл дело против Кернеса

Прокуратура считает, что судья Андрей Антонов вынес неправомерное решение .

Геннадия Кернеса судят за похищение и пытки участников Евромайдана УНИАН

Прокуратура Полтавской области открыла уголовное производство по факту вынесения судьей Андреем Антоновым неправосудного решения о деле мэра Харькова Геннадия Кернеса, которого вместе с двумя охранниками судят за похищение и пытки участников Евромайдана.

Об этом заявила заместитель генпрокурора Украины Анжела Стрижевская на брифинге в Киеве, передает Интерфакс-Украина.

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“Прокуратура Полтавской области внесла сведения по данному факту в ЕРДР по ст. 375 УК Украины (вынесение судьей неправосудного решения)“, - сказала Стрижевская.

Отметим, что Киевский райсуд Полтавы рассматривал дело Кернеса более трех лет.

Напомним, 10 августа судья Андрей Антонов во время заседания закрыл дело в отношении Геннадия Кернеса, расценив неявку прокуроров на дебаты по делу как отказ от обвинения.

Ранее, 26 июля, адвокаты Геннадия Кернеса Андрей Цыганков, Лидия Изовитова, Александр Гунченко и Наталья Плиса заявили, что активисты вместе с группой вооруженных людей 23 июля ворвались в Киевский районный суд Полтавы с целью дискредитировать любое решение судьи Андрея Антонова, принятое по делу мэра Харькова.