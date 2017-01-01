В Тернопольской области легковушка попала под комбайн: водитель погиб

Водителя комбайна направили на проверку на состояние алкогольного опьянения.

В Тернопольской области автомобиль попал под комбайн tp.npu.gov.ua

В Тернопольской области произошло смертельное ДТП с участием зерноуборочного комбайна и легкового автомобиля. Жертвой ДТП стал водитель легковушки. Об этом сообщает отдел коммуникации Нацполиции Тернопольской области.

Правоохранители рассказали, что авария произошла в четверг, 9 августа, около 19:00.

Водитель скончался в карете скорой помощи tp.npu.gov.ua

“Под зерноуборочным комбайном оказалось авто в Теребовлянском районе. По предварительной информации, два транспортных средства не разминулись на дороге между селами Мшанец и Говилов. Водитель автомобиля “ВАЗ 2104“ двигался по главной трассе и врезался в комбайн марки JOHN DEERE. Сельскохозяйственная техника как раз выезжала с полевой дороги“, - говорится в сообщении полиции

В результате водитель легковушки 1966 года умер в карете скорой помощи. Его пассажира, жительницу села Мшанец, доставили в реанимационное отделение Теребовлянской больницы.

“Водителя крупногабаритного транспортного средства направили на прохождение медицинского осмотра на предмет алкогольного опьянения. Событие внесено в Единый реестр досудебных расследований по статье 286 часть 2 УК“, - отметили в ГУНП.