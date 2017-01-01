Пропавший на Донбассе военный погиб - штаб ООС

Тело Дмитрия Украинского попало в руки сепаратистов. Они использовали его гибель для пропаганды "русского мира", заявили в штабе.

После попадания в засаду боец ВСУ принял бой на себя facebook.com/theministryofdefence.ua

Военнослужащий Дмитрий Украинский, с которым 8 августа на Донбассе была потеряна связь, погиб. Об этом на брифинге в пятницу, 10 августа, сообщил представитель пресс-центра ООС Анатолий Стельмах.

По его словам, тело Украинского попало в руки сепаратистов. В штабе отметили, что противник использовал гибель военного для пропаганды “русского мира“.

Стельмах рассказал, что 8 августа военный в составе разведывательной группы выполнял задачи в серой зоне. После того, как попал в засаду, Украинский принял бой.

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“Основная группа, получив доклад от Дмитрия Украинского о засаде, начала отход. Дмитрий вместе с собратом, которому только исполнилось 19 лет, вели бой с превосходящими силами противника. Выяснив, что основная группа отошла и получив приказ на отход, остался и приказал отходить 19-летнему разведчику“, - доложил Стельмах.

Он также добавил, что погибшего представили к государственной награде посмертно.

Ранее сообщалось, что в результате боевых действий у Майорского (Донецкая область) один военный погиб, трое были ранены, а с одним военнослужащим была потеряна связь.

Накануне в Луганской области были ранены два бойца ВСУ.