В Киеве перекрыли станцию метро Шулявская

После анонимного звонка о минировании на столичной станции метрополитена ищут взрывчатку.

Из станции метро Шулявская в Киеве эвакуировали пассажиров и ищут взрывчатку. Об этом в пятницу, 10 августа, в районе 15:00 сообщила пресс-служба метрополитена.

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“Станция Шулявская закрыта для проверки. Поступил анонимный звонок о минировании“, - говорится в сообщении.

Как сообщалось, 16 июля в Киеве “минировали“ станцию метро Левобережная, а также станцию Гидропарк. В ходе проверок взрывчатку не обнаружили.