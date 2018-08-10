Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Британский оркестр намерен отправиться в Крым с гастролями

Комментариев: 2
Музыканты сообщают, что намерены выступать в Севастополе, Симферополе, Ялте, Феодосии, Керчи, Алуште, а также в российском Краснодаре.
Ранее в МИД уже предупредили о поездках в Крым
Ранее в МИД уже предупредили о поездках в Крым
symphonicbrasswales.com

Симфонический оркестр Уэльса (Великобритания) запланировал выступления в аннексированном Крыму. Об этом говорится на сайте оркестра.

Читай также: Концерт российских артистов в Донецке собрал 10 тысяч человек

“После нашего выступления на престижном праздновании Дня Победы в Москве в мае 2017 года, Симфонический духовой оркестр Уэльса пригласили снова выступить в России с 13 по 24 августа. Оркестр будет путешествовать во время основного туристического сезона и выступит в серии концертов в Майкопе, Севастополе, Симферополе, Ялте, Феодосии, Керчи, Алуште и в знаменитом Воронцовском дворце“, - говорится в сообщении.

Сообщается также, что музыканты будут жить в гостинице More Spa в Алуште, однако не говориться, каким образом они намерены попасть в Крым.

Украинский МИД обнародовал ранее обращение, в котором предостерег иностранных граждан и лиц без гражданства от незаконных поездок в аннексированный Крым.

Напомним, 1 августа в аннексированный Крым прибыла делегация политиков и бизнесменов из Словакии. 

Ранее, 24 июля, группа словацких депутатов настояла на своих планах посетить Крым, несмотря на предупреждения посла Украины Юрия Мушки, что это будет нарушением украинских законов.

Поделись:
Теги: Британский оркестр, Крым, гастроли, аннексия, скандал
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (2)
Отсортировать по дате Вниз
realМовчанюк    10.08.2018, 18:32
Оценка:  0
realМовчанюк
Всё смахивает на фейк!!! Именно Англия больше всех ненавидит Россию и русских, вряд ли это правда, иначе у этого оркестра есть шанс получить по голове от ЕС !!! в виде санкций!
krolikoff_net    10.08.2018, 18:07
Оценка:  +1
krolikoff_net
Куда бы они не ездили, но домой то они надеюсь вернуться. Гнилые помидоры надеюсь в Уэльсе раздобыть можно .
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь