Британский оркестр намерен отправиться в Крым с гастролями

Музыканты сообщают, что намерены выступать в Севастополе, Симферополе, Ялте, Феодосии, Керчи, Алуште, а также в российском Краснодаре.

Ранее в МИД уже предупредили о поездках в Крым symphonicbrasswales.com

Симфонический оркестр Уэльса (Великобритания) запланировал выступления в аннексированном Крыму. Об этом говорится на сайте оркестра.

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“После нашего выступления на престижном праздновании Дня Победы в Москве в мае 2017 года, Симфонический духовой оркестр Уэльса пригласили снова выступить в России с 13 по 24 августа. Оркестр будет путешествовать во время основного туристического сезона и выступит в серии концертов в Майкопе, Севастополе, Симферополе, Ялте, Феодосии, Керчи, Алуште и в знаменитом Воронцовском дворце“, - говорится в сообщении.

Сообщается также, что музыканты будут жить в гостинице More Spa в Алуште, однако не говориться, каким образом они намерены попасть в Крым.

Украинский МИД обнародовал ранее обращение, в котором предостерег иностранных граждан и лиц без гражданства от незаконных поездок в аннексированный Крым.

Напомним, 1 августа в аннексированный Крым прибыла делегация политиков и бизнесменов из Словакии.

Ранее, 24 июля, группа словацких депутатов настояла на своих планах посетить Крым, несмотря на предупреждения посла Украины Юрия Мушки, что это будет нарушением украинских законов.