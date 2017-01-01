Идеальный ужин для горожан - авторский карпатский кефир "Галичина"

Молочная компания “Галичина“ выпустила уникальный карпатский кефир, приготовленный по авторской технологии. Особенностью нового продукта стал насыщенный нежный молочный вкус. Серия карпатских кефиров пополнилась оригинальными вкусами - кефир “Душистые травы“ (с добавлением мяты и мелиссы) и кефир “Клетчатка - зерна льна“. Все новые продукты компании объединены темой Карпат - их красотой, чистотой и спокойствием.

В ритме современного мира, когда после активного рабочего дня нужно успевать полноценно питаться и восстанавливать жизненные силы, компания предлагает своим потребителям идеальный ужин - карпатский кефир. Он дарит крепкий и спокойный сон, такой, как на отдыхе в Карпатах. Чтобы каждое утро, свежие и бодрые, вы были готовы к покорению новых жизненных вершин.

Карпатский кефир отличается насыщенным нежным молочным вкусом. “У нас есть авторский секрет, который делает вкус этого продукта неповторимым. Карпатский кефир, как и другие кефиры, изготавливают с помощью добавления кефирной закваски, но мы придерживаемся уникального технологического процесса - вносим закваску в строго определенный момент“, - рассказывает Оксана Андрушкив, директор по маркетингу молочной компании “Галичина“.

Кефирная закваска, которая содержится в нем, улучшает питательную ценность молока, изменяет структуру белка, поэтому он легче переваривается организмом человека. Кроме того, в процессе приготовления кефира молоко обогащается целым набором необходимых для пищеварения ферментов, а также витаминами группы В.

“Действительно, кефир - самый полезный кисломолочный продукт. И его систематическое потребление позволяет нормализировать микрофлору кишечника, преодолеть дисбактериоз, повысить иммунитет и значительно улучшить общее самочувствие“, - объясняет Оксана Андрушкив.

Уникальными по своему вкусу и составу на рынке кисломолочной продукции также стали новинки компании. В кефире “Клетчатка - зерна льна“ содержатся семена льна, растительная клетчатка, гречневые и овсяные отруби. Состав этого продукта, ускоряя обмен веществ, способствует работе пищеварительной системы. Кефир “Душистые травы“, с добавлением мяты и мелиссы, поможет успокоить возбужденную нервную систему после напряженного рабочего дня, а затем подарит крепкий и здоровый сон.

Напомним, молочная компания “Галичина“ обновила дизайн и расширила линейку вкусов йогуртно-кефирной продукции. В частности, в рамках ребрендинга выпустила новинку - карпатский йогурт без сахара, приготовленный по особой технологии и рецептуре.