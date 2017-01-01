В Тернопольской области пьянка закончилась убийством

Жертвой совместных с убийцей возлияний стал 68-летний дедушка.

В селе Новоселка Подволочиского района, что в Тернопольской области, 25-летний парень во время застолья убил своего 68-летнего собутыльника, после чего сам вызвал полицию. Об этом в пятницу, 10 июля, сообщает пресс-служба Нацполиции области.

Жертва и убийца выпивали вместе tp.npu.gov.ua

Полицейские, которые прибыли на место события, установили: смерть пенсионера наступила в результате телесных повреждений.

Начальник Подволочиского отделения полиции Андрей Купчак рассказал, что злоумышленник уже не в первый раз звонил в полицию с сообщением о трупах в его дворе. Когда молодой человек напивался, ему нередко мерещились разные нереальные вещи. Поэтому, выезжая на вызов, копы были уверены: он будет ложным. Но на этот раз все оказалось слишком реалистиным.

Пенсионер плохо отозвался о матери молодого человека tp.npu.gov.ua

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Убийца рассказал полиции, что выпивал вместе с односельчанином. Конфликт завязался из-за того, что пенсионер стал плохо отзываться о матери парня. Молодой человек вспылил, и, будучи физически здоровым, избил жертву руками и ногами, оставил умирать. Спустя некоторое время, осознав, что натворил, убийца позвонил в полицию. Когда приехала следственно-оперативная группа, пенсионер был уже мертв.

Преступник ранее имел проблемы с законом tp.npu.gov.ua

“Подозреваемый уже имел проблемы с законом за имущественные преступления, - рассказал Андрей Купчак. - Еще тогда проводилась психиатрическая экспертиза по определению его вменяемости. Вывод: человек осознает, что творит“.

Злодея задержали в порядке статьи 208 УПК. Уголовное производство начато по части 1 статьи 115 УК. Решается вопрос об объявлении подозрения и избрании меры пресечения.

Напомним, 27 июля сообщалось, что в Николаеве пьяный военный задушил и ограбил возлюбленную.