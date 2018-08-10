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"У РФ такого нет": Турчинов показал новое украинское оружие

Комментариев: 4
Украинские оборонные предприятия построили по стандартам НАТО новую самоходную гаубицу Богдана.
Сообщалось, что оружие представят на параде ко Дню независимости
Сообщалось, что оружие представят на параде ко Дню независимости
twitter.com/rnbo_gov_ua

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов представил на Житомирском полигоне ВСУ новую мощьную самоходную гаубицу Богдана.

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Во время испытаний новой гаубицы, Турчинов сообщил, что оружие было построено по стандартам НАТО и использует “натовский 155-мм калибр“, передает пресс-служба СНБО.

“Его важными характеристиками являются высокая мобильность, точность, дальность, а также высокая скорость ведения огня“, - подчеркнул Турчинов.

Гаубица использует
Гаубица использует "натовский 155-мм калибр"
twitter.com/rnbo_gov_ua
На данном этапе Богдана проходит испытания
На данном этапе Богдана проходит испытания
twitter.com/rnbo_gov_ua

Он рассказал, что специальными боеприпасами гаубица может поражать цель на расстоянии до 60 километров, добавив, что “оружие такого калибра отсутствовало в ВСУ, его не было в советской армии, его нет и в современной российской армии“.

По словам секретаря, стандартам НАТО также отвечает система менеджмента пушкой и технология ее изготовления.

“Оружие получило очень хорошее девичье имя - “Богдана“, и я советую врагам Украины хорошо запомнить его“, - подытожил Турчинов.

Ранее, военный эксперт Сергей Згурец опубликовал фото гаубицы Богдана и сообщил, что оружие впервые представят публике во время парада ко Дню независимости.

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Теги: Турчинов, СНБО, Богдана, гаубица
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Комментариев (5)
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Логика    10.08.2018, 19:11
Оценка:  0
Логика
krolikoff_net конечно ботяра знатный.. сидит себе на зарплате ) гадости с разных аков штампует)) даже если на секунду представить что он не ботяра,хотя попросите выйти с ним в скайп и он сольется быстрее ветра.. разве мог бы здоровый человек проводить столько времени за таким делом?
tulchanin    10.08.2018, 18:14
Оценка:  -4
tulchanin
"а также высокая скорость ведения огня“©
Интересно за счет чего? Автомата заряжания вроде нет, а судя по фото 155 мм снаряд надо на уровень груди/головы поднимать чтоб зарядить.
krolikoff_net    10.08.2018, 18:15
Оценка:  +2
krolikoff_net
Высокая скорость, за счет автоматизированной наводки на цель.
Uldrih    10.08.2018, 18:21
Оценка:  -3
Uldrih
krolikoff_net ну ти і трогладіт
krolikoff_net    10.08.2018, 17:58
Оценка:  +3
krolikoff_net
Красота ! Удачаная вещь на все случаи жизни. Надеюсь очень скоро ихтамнеты на своей шкуре прочувствуют всю прелесть от применения данной системы.
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