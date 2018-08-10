"У РФ такого нет": Турчинов показал новое украинское оружие

Украинские оборонные предприятия построили по стандартам НАТО новую самоходную гаубицу Богдана.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов представил на Житомирском полигоне ВСУ новую мощьную самоходную гаубицу Богдана.

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Во время испытаний новой гаубицы, Турчинов сообщил, что оружие было построено по стандартам НАТО и использует “натовский 155-мм калибр“, передает пресс-служба СНБО.

“Его важными характеристиками являются высокая мобильность, точность, дальность, а также высокая скорость ведения огня“, - подчеркнул Турчинов.

Гаубица использует "натовский 155-мм калибр" twitter.com/rnbo_gov_ua

На данном этапе Богдана проходит испытания twitter.com/rnbo_gov_ua

Он рассказал, что специальными боеприпасами гаубица может поражать цель на расстоянии до 60 километров, добавив, что “оружие такого калибра отсутствовало в ВСУ, его не было в советской армии, его нет и в современной российской армии“.

По словам секретаря, стандартам НАТО также отвечает система менеджмента пушкой и технология ее изготовления.

“Оружие получило очень хорошее девичье имя - “Богдана“, и я советую врагам Украины хорошо запомнить его“, - подытожил Турчинов.

Ранее, военный эксперт Сергей Згурец опубликовал фото гаубицы Богдана и сообщил, что оружие впервые представят публике во время парада ко Дню независимости.