"У РФ такого нет": Турчинов показал новое украинское оружие
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов представил на Житомирском полигоне ВСУ новую мощьную самоходную гаубицу Богдана.
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Во время испытаний новой гаубицы, Турчинов сообщил, что оружие было построено по стандартам НАТО и использует “натовский 155-мм калибр“, передает пресс-служба СНБО.
“Его важными характеристиками являются высокая мобильность, точность, дальность, а также высокая скорость ведения огня“, - подчеркнул Турчинов.
Он рассказал, что специальными боеприпасами гаубица может поражать цель на расстоянии до 60 километров, добавив, что “оружие такого калибра отсутствовало в ВСУ, его не было в советской армии, его нет и в современной российской армии“.
По словам секретаря, стандартам НАТО также отвечает система менеджмента пушкой и технология ее изготовления.
“Оружие получило очень хорошее девичье имя - “Богдана“, и я советую врагам Украины хорошо запомнить его“, - подытожил Турчинов.
Ранее, военный эксперт Сергей Згурец опубликовал фото гаубицы Богдана и сообщил, что оружие впервые представят публике во время парада ко Дню независимости.
Интересно за счет чего? Автомата заряжания вроде нет, а судя по фото 155 мм снаряд надо на уровень груди/головы поднимать чтоб зарядить.