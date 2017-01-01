В масштабном ДТП под Запорожьем погибли пять детей

У грузовика, по предварительной информации, отказало рулевое управление и он врезался в маршрутку.

Маршрутка с детьми перевернулась и загорелась 061.ua

В Запорожской области на трассе в районе села Каменское в пятницу, 10 августа, столкнулись КамАЗ и маршрутка. В результате аварии погибли шесть человек: пятеро детей и один взрослый, сообщает сайт города Запорожья.

По предварительной информации КамАЗ ехал в сторону Васильевки, а маршутка - в направлении Запорожья. У грузового авто, по одной из версий, отказало рулевое управление, и он на полной скорости врезался в маршрутку.

Сообщается, что в результате удара маршрутка перевернулась и загорелась.

Как выяснила полиция, водитель маршрутки осуществлял нерегулярные перевозки. Во время аварии в салоне находилось около 20 пассажиров.

По факту ДТП возбуждено уголовное производство по статье о нарушении правил безопасности дорожного движения. Водителю грузовика грозит до 12 лет лишения свободы. В ближайшее время ему будет избрана мера пресечения.

На месте происшествия работают медики, сотрудники ГосЧС и полиции.

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Напомним, ранее под Винницей столкнулись три грузовика, один человек погиб.

А в Полтавской области Mercedes врезался в остановку. Водитель погиб.

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