В масштабном ДТП под Запорожьем погибли пять детей
В Запорожской области на трассе в районе села Каменское в пятницу, 10 августа, столкнулись КамАЗ и маршрутка. В результате аварии погибли шесть человек: пятеро детей и один взрослый, сообщает сайт города Запорожья.
По предварительной информации КамАЗ ехал в сторону Васильевки, а маршутка - в направлении Запорожья. У грузового авто, по одной из версий, отказало рулевое управление, и он на полной скорости врезался в маршрутку.
Сообщается, что в результате удара маршрутка перевернулась и загорелась.
Как выяснила полиция, водитель маршрутки осуществлял нерегулярные перевозки. Во время аварии в салоне находилось около 20 пассажиров.
По факту ДТП возбуждено уголовное производство по статье о нарушении правил безопасности дорожного движения. Водителю грузовика грозит до 12 лет лишения свободы. В ближайшее время ему будет избрана мера пресечения.
На месте происшествия работают медики, сотрудники ГосЧС и полиции.
Cмотрите фотогалерею: В масштабном ДТП под Запорожьем погибли пять детей
Напомним, ранее под Винницей столкнулись три грузовика, один человек погиб.
А в Полтавской области Mercedes врезался в остановку. Водитель погиб.
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