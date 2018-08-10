СБУ "обновила" дело о "госизмене" журналиста Коцабы

Обновленное дело против журналиста зарегистрировано в Ивано-Франковском городском суде.

На Коцабу снова завели дело по статье о госизмене facebook.com/ruslan.kotsaba

Против журналиста Руслана Коцабы, которого судили за госизмену и оправдали, открыли "обновленное" уголовное дело. Об этом он сам сообщил в Facebook в пятницу, 10 августа.

"Только по телефону общался со старшим следователем Ивано-Франковского областного СБУ подполковником Петром Рудницким, который фабриковал против меня подозрение, а впоследствии и обвинительный акт, правда потом (...) (представители - ред.) из Генпрокуратуры и СБУ-НКВД это сфальсифицированное обвинение в судах полностью проиграли", - пишет журналист.

Коцаба сообщил, что ни одного доказательства его вины предоставлено не было.

"Как установила судебная ветвь власти во всех трех судебных инстанциях, первой инстанции, апелляции и кассации - ни одного доказательства моей т.н. "Государственной измены" следователями СБУ предоставлено не было! Фейковое обвинение постановлением Львовского апелляционного суда еще в мае было отменено и отправлено в прокуратуру. Таким образом, я был оправдан!", - написал он.

Фото: facebook.com/ruslan.kotsaba

"Но 15 минут назад я узнаю, что "обновленное" обвинения меня в госизмене - уже зарегистрировано в Ивано-Франковском городском суде! Оказывается, я и адвокат Татьяна Монтян дважды не появлялись по повестке следователя, поэтому нам даже не предоставили процессуальной возможности ознакомиться с новым обвинением (...)! Будто они не знают, что я уже более двух лет, как я с семьей живу и работаю в Киеве", - пишет Коцаба.

Он уверен, что сотрудники СБУ "снова хотят напугать адекватную часть общества репрессиями и гонениями против критичных к укрсучвласти медиаресурсов и журналистов. Люди, я тюрьмы не боюсь, но пока мне ходить с этим позорным клеймом "врага народа"?!

Напомним, в мае 2016 года суд приговорил Коцабу к 3,6 годам лишения свободы с конфискацией имущества.

В начале июня 2017 года Высший спецсуд Украины вернул дело Коцабы на новое рассмотрение.

Коцаба призывал украинцев не идти на войну и за это был осужден Ивано-франковским судом. Но затем апелляционный суд этот приговор отменил, Коцаба вышел на волю.

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