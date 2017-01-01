У Сенцова сегодня был медицинский консилиум - журналист

Адвокат заключенного говорит, что он выглядит значительно хуже, чем на фото, сделанных российским омбудсменом.

Врачи из больницы Лабытнанги в пятницу, 10 августа, провели многочасовой консилиум у заключенного украинца Олега Сенцова. Об этом сообщает российская журналистка Виктория Ивлева на своей странице в Facebook.

"По сообщению епископа Григория, который по-прежнему находится в Лабытнанги, Олег жив. Сегодня у него был многочасовой консилиум с приглашением врачей из местной больницы. В субботу и воскресенье свидания по распоряжению колонии запрещены, но епископ не оставляет надежды попасть к Олегу в начале недели, если за выходные дни не произойдет какого-то невероятного чуда", - сообщила Ивлева.

Тем временем, адвокат Сенцова прокомментировал Медузе появившиеся накануне свежие фото заключенного. По его словам, снимок передает не все: на самом деле о выглядит еще хуже

Юрист отметил, что если бы Олега попросили раздеться, то картина была бы намного печальнее.

"Видно, что форма на нем висит. Эта роба или полнит человека, или висит на нем, как на вешалке. На фото видно, что он достаточно сильно исхудал. Он не показывает свою грудную клетку и впалый живот - это, конечно, произвело бы больше впечатления. А так - его попросили встать, он встал. И его сфотографировали", - говорит Динзе.

Напомним, накануне российский омбудсмен Татьяны Москальковой прислала украинскому омбудсмену свежие фото Сенцова и рассказала, что его состояние удовлетворительное.

В то же время в ЕС отреагировали на ухудшение состояния Сенцова. Россию призывают предоставить ему соответствующее квалифицированное лечение в медицинских учреждениях.

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