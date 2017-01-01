Павелко возможно уволят, петиция к президенту собрала подписи - юрист

Президента Петра Порошенко обязали взять расследование разворовывания главой Бюджетного комитета Верховной Рады Андреем Павелко и его сообщниками 160 млн гривен госсредств под личный контроль, а также инициировать ряд проверок и служебных расследований по этому поводу.

Об этом на своей странице в Facebook заявил юрист ОО Инициативы будущего Олег Скупинский, подчеркнув: петиция за его авторством к президенту с соответствующими требованиями собрала более 25 тысяч голосов, обязав главу государства их выполнить.

“Уже сегодня все необходимые документы для передачи петиции в Администрацию Порошенко согласно ч. 13 ст. 23-1 ЗУ Об обращении граждан будут готовы. И все более 25 тысяч подписантов будут ожидать Ваших, Петр Алексеевич, решительных действий по искоренению коррупци в ФФУ, антикоррупционных органах, Верховной Раде, и даже Вашей личной политической силе – ко всем которым имеет прямое отношение Павелко“, - сообщает юрист.

При этом, отмечая высокий уровень заинтересованности граждан в наказании Павелко, он подчеркнул: об этом свидетельствует тот факт, что “до официального окончания сбора подписей осталось целых 12 дней“.

Вместе с тем, обращаясь по этому поводу к главе Нацагенства по предотвращению коррупции Александру Мангулу, Скупинский акцентированно подчеркнул: в случае, если он не предпримет в ближайшее время действий по привлеченпию Павелко к ответственности, Инициативы будущего подадут президенту еще одну петицию – с призывом снять самого Мангула с должности.

“А люди ее поддержат, сами видите. Ведь, Александр Анатольевич, более 25 тысяч человек разобрались в общедоступных документах и поняли, кто такой Павелко, один Вы в слепого котика играете“, - резюмировал юрист.