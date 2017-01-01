В Хмельницком женщина сдала детей в аренду за 15 тысяч гривен

Мать пообещала своим сыновьям "летний лагерь" в соседней области. Теперь ей грозит до 15 лет тюрьмы.

Правоохранители задержали в Хмельницком 32-летнюю женщину из Винницкой области, которая собиралась сдать двух своих сыновей (2 и 6 лет) в аренду для попрошайничества. Об этом сообщает региональное управление Нацполиции в пятницу, 10 августа.

За двух детей женщина планировала получить 15 тысяч гривен за три дня, после чего намеревалась продлить соглашение. Мать сказал сыновьям, что они поедут в "летний лагерь".

"Задержали мать во время получения ею части средств в размере 5 тысяч гривен. Также злоумышленница написала расписку о том, что добровольно передает детей и никаких претензий не имеет", – рассказали в полиции.

Детей забрали на обследование в больницу. В отношении женщины начато уголовное производство по статье о торговле людьми или другом незаконном соглашение относительно человека (ч.3 ст.149 УК Украины). Санкция статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы.

Ранее в Хмельницком правоохранители задержали женщину, которая продавала двоих детей за 35 тысяч долларов. При этом младшего ребенка она планировала продать через полгода, когда он немного подрастет.

Напомним, в Херсоне женщина пыталась продать своего трехмесячного сына за 210 тысяч гривен.

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