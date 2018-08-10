В Тернопольской области конь убил собственного хозяина

Мужчина привел животное на водопой, где конь, начав брыкаться, повалил хозяина и забил его копытами.

9 августа в Бучачскую районную больницу с многочисленными травмами и переломом ребер доставили жителя района. Несмотря на усилия медиков пострадавший скончался. О происшествии врачи сообщили полицейским, передает Нацполиция Тернопольской области.

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Правоохранители установили все обстоятельства травмирования человека. Смертельные удары жителю села Барыш нанес конь, которого в тот день хозяин повел напиться к реке. У водоема пасся другой конь и оба начали брыкаться. Мужчина не удержал своего и упал, а животное копытами несколько раз ударило своего владельца.

Очевидцы происшествия сразу вызвали скорую, однако спасти жизнь пострадавшего медикам не удалось. Из-за разрыва селезенки и внутренних кровотечений он умер в реанимационном отделении.

Сведения о событии внесены в единый учета досудебного расследования преступлений по статье 115 (умышленное убийство) УК Украины. Полицейские устанавливают обстоятельства происшествия.

Напомним, 17 июня сообщалось, что на Закарпатье пьяница покалечил коня, таская его за авто по асфальту.