Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

За день на Донбассе зафиксировали десять обстрелов, ранен военный

Комментариев: 0
В районе Лебединского противник стрелял из миномета калибром 120 мм. В других районах обстрел велся из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Один военный получил ранение
Один военный получил ранение
Минобороны Украины

В течение пятницы, 10 августа, сепаратисты десять раз нарушали перемирие, обстреливая позиции украинских военных. Во время одного из обстрелов применялось запрещенное минскими договоренностями вооружение, сообщает пресс-служба ООС.

Отмечается, что сепаратисты открывали прицельный огонь по позициям сил ООС из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия в районах населенных пунктов Луганское, Зализное, Богдановка, Водяное, Лебединское и Широкино.

Наряду с этим враг обстрелял защитников Лебединского из миномета калибром 120 мм.

"Один военнослужащий объединенных сил получил осколочное ранение", - говорится в сообщении.

Ранее в штабе сообщили, что пропавший на Донбассе военный погиб. Его тело попало в руки сепаратистов. 

Ранее сообщалось, что в результате боевых действий у Майорского (Донецкая область) один военный погиб, трое были ранены, а с одним военнослужащим была потеряна связь.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: донбасс, обстрел, ранение, новости Донбасса, Операция объединенных сил
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь