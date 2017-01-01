За день на Донбассе зафиксировали десять обстрелов, ранен военный

В районе Лебединского противник стрелял из миномета калибром 120 мм. В других районах обстрел велся из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В течение пятницы, 10 августа, сепаратисты десять раз нарушали перемирие, обстреливая позиции украинских военных. Во время одного из обстрелов применялось запрещенное минскими договоренностями вооружение, сообщает пресс-служба ООС.

Отмечается, что сепаратисты открывали прицельный огонь по позициям сил ООС из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия в районах населенных пунктов Луганское, Зализное, Богдановка, Водяное, Лебединское и Широкино.

Наряду с этим враг обстрелял защитников Лебединского из миномета калибром 120 мм.

"Один военнослужащий объединенных сил получил осколочное ранение", - говорится в сообщении.

Ранее в штабе сообщили, что пропавший на Донбассе военный погиб. Его тело попало в руки сепаратистов.

Ранее сообщалось, что в результате боевых действий у Майорского (Донецкая область) один военный погиб, трое были ранены, а с одним военнослужащим была потеряна связь.

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