Россия и Евросоюз заявили о победе в споре в ВТО

Организация признала неправомерными количественные ограничения поставок газа из России по газопроводу Opal.

Всемирная торговая организация поддержала Россию в ключевых моментах спора с Евросоюзом по поводу его третьего энергопакета. Об этом в среду, 10 августа, сообщает РИА Новости со ссылкой на Минэкономразвития РФ.

В частности, организация признала неправомерными количественные ограничения поставок газа из России по газопроводу Opal, включая 50%-ное использование его мощностей, а также нормы ЕС о продаже газа на бирже и дискриминацию операторов ГТС под контролем иностранцев в Литве, Венгрии и Хорватии.

При этом ВТО не поддержала возражения России против требований третьего энергопакета по разделению добычи и транспортировки газа.

Всего российская сторона оспаривала шесть блоков мер, включающих в себя как требования третьего энергетического пакета, так и механизмы их реализации отдельными государствами - членами ЕС.

"Принятые решения по всем трем блокам мер способны улучшить условия доступа российского природного газа на рынок ЕС, а также выровнять условия конкуренции на рынке ЕС для российских поставщиков услуг трубопроводного транспорта и, таким образом, представляют коммерческий интерес для российских поставщиков газа и услуг по его транспортировке", - отметили в ведомстве.

В Газпроме уже заявили, что довольны решением в части найденных нарушений со стороны Евросоюза. В компании ожидают, что ЕС устранит их и приведет законодательство в соответствие с требованиями ВТО.

В свою очередь, Еврокомиссия приветствовала решение ВТО, которое подтверждает законность основных принципов "третьего энергетического пакета" ЕС.

"В опубликованном сегодня постановлении Всемирная торговая организация отклонила большинство претензий России о якобы несовместимости мероприятий энергетической политики ЕС с многосторонними правилами торгивли. Група ВТО не нашла основания утверждать, что существует дискриминация со стороны ЕС в "Третьем энергетическом пакете" относительно российских трубопроводных транспортных услуг, поставщиков услуг или против российского природного газа. Комиссия поддержала ЕС относительно правил "анбандлинга", то есть требования об отделении поставки энергии и производства от эксплуатации сетей передач, а также относительно сжиженного природного газа (СПГ) и сетей промышленных трубопроводов", - говорится в сообщении.

В ЕК назвали это решение важным положительным результатом для ЕС, поскольку оно обеспечивает безопасность основных элементов "Третьего энергетического пакета".

В то же время в ВТО в некоторых пунктах не согласилась с Евросоюзом и приняла решение в пользу РФ.

"Теперь Комиссия детально проанализирует решение ВТО по иску России в отношении того ограниченного набора позиций, где энергетические нормы ЕС пока не признаны соответствующими требованиям ВТО", - говорится в заявлении Еврокомиссии.

Разбирательство по данному делу было начато ВТО в 2014 году.

Третий энергопакет подразумевает, что собственниками расположенных в регионе магистральных трубопроводов не могут быть компании, которые занимаются добычей газа. Эти требования создавали препятствия для строительства, например, Южного потока, от которого пришлось отказаться.

Напомним, 30 июля, стало известно, что ВТО отклонила ключевые требования Украины в рамках спора с РФ о поставках железнодорожного оборудования.

А ранее организация признала неправомерными украинские пошлины против аммиачной селитры из России.

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