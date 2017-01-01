Молдаване ежедневно стоят часами в очереди на границе с Украиной
Жители соседнего государства вынуждены простаивать в километровой очереди, чтобы попасть на море.
На пограничном пункте Тудора-Старокозачье каждый день скапливается огромное количество автомобилей с желающими отдохнуть на море из Молдовы, пишет ВГОдесса.
Отмечается, что километровая пробка из машин образуется не только из-за наплыва отдыхающих, сколько из-за медленной работы таможни.
В некоторых машинах находятся семьи с маленькими детьми. Им приходиться выстоять на жаре от 5 до 7 часов.
Видео очереди снял кишиневский фотограф Василий Зелизный.
Отметим, 6 августа на украинско-польской границе во Львовской области не работали пункты пропуска.
Ранее сообщалось, что с начала лета пассажиропоток с Крымом вырос на 73%.
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