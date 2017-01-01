Сытник рассказал, как ставили "жучки" Холодницкому

Уголовное производство зарегистрировали в Генпрокуратуре, а установить прослушивающее устройство поручили детективам НАБУ.

О прослушивающем устройстве в кабинете руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого знали только трое детективов НАБУ. Об этом сообщил директор НАБУ Артем Сытник в интервью Громадському.

По его словам, это дело началось с регистрации уголовного производства в генеральной прокуратуре. Затем ГПУ получила разрешение суда на проведение негласных следственных действий.

"Выполнение этого постановления было поручено детективам НАБУ. И силами оперативно-технического управления, и детективами НАБУ это постановление было выполнено. О выполнении этого постановления знало очень ограниченное количество лиц, исключительно из детективов НАБУ", - рассказал Сытник.

На вопрос, сколько людей знали о "жучках", Сытник ответил: "Трое. Грубо говоря, три человека".

"В генпрокуратуре только знали о том, что есть это решение. Но как оно выполняется, началось ли его исполнение или нет - генеральная прокуратура об этом не знала. Тогда на определенном этапе было обнаружено эту аппаратуру. Тезисы о том, что здесь нет ничего криминального, как раз не соответствуют действительности. Это наше мнение", - добавил директор НАБУ.

Ранее НАБУ обнародовало фрагменты рассекреченных материалов негласных следственных действий в отношении руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого. На записи зафиксированы разговоры Холодницкого относительно ряда уголовных производств, начатых САП.

Напомним, Генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что прослушка главы САП проводилась в рамках следственных действий ГПУ и НАБУ и потребовал отставки Холодницкого.

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